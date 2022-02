Colombia y España comparten experiencias sobre migración y seguridad

Bogotá, 18 feb El Gobierno colombiano reiteró su compromiso con España en cooperación en temas de seguridad, tras la visita del ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien compartió experiencias con los ministros colombianos sobre migración, lucha contra la delincuencia y narcotráfico. El ministro español se reunió este viernes con el presidente colombiano, Iván Duque, con quien hizo un recorrido por la cooperación entre España y Colombia y quien derrochó, según Grande-Marlaska, "un conocimiento absoluto de todos los temas de seguridad". Duque aseguró, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que durante la reunión acordaron "aunar esfuerzos en la lucha contra crimen transnacional". Sin aludir a las protestas que sacudieron Colombia el año pasado y a las que el Gobierno contestó con un uso de la fuerza desproporcionado, según organismos internacionales, Grande-Marlaska sí se refirió a la cooperación en la transformación integral de la Policía que Duque anunció a mediados del año pasado, para adoptar un enfoque de derechos humanos. "Somos dos países que durante muchos años hemos tenido que afrontar retos difíciles, retos que nuestros Estados de derecho ha hecho frente y seguiremos haciéndolo", aseguró Grande-Marlaska. Además debatieron de una "preocupación honda" para los dos países, como es la lucha contra el cambio climático y los delitos medioambientales, según explicó el español, en una declaración a los medios conjunta con la canciller y la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. La vicepresidenta, por su parte, destacó que "España ha sido un aliado estratégico para Colombia siempre y lo será siempre", a pesar del tinte político de los gobiernos. "Durante dos días he tenido una agenda intensa que me ha hecho ser consciente de ese grado de confianza y lealtad entre ambos gobiernos que es imprescindible", aseguró Grande-Marlaska, quien ayer se reunión con su par colombiano, Daniel Palacios, y con el ministro de Defensa, Diego Molano. EXPERIENCIAS MIGRATORIAS Durante la visita y la reunión con la canciller, abordaron también asuntos como el de la migración y Colombia expuso su estatuto para la regulación de más de un millón de venezolanos que vivían en situación de irregularidad en el país. "Es muy complicado equiparar situaciones distintas, la migración es muy compleja, hay que analizarla cada una en su realidad", aseguró a Efe el ministro, preguntado sobre si sería posible implementar un plan tan ambicioso en España o el algún país europeo, donde se siguen usando técnicas de devolución en caliente de migrantes y centenares de personas se hunden cada año en el mar tratando de llegar al continente. Grande-Marlaska recordó que las fronteras de su país no son solo españolas, sino europeas, por lo que "la política migratoria es política de la Unión Europea" y apuntó a medidas migratorias "sustentadas en la responsabilidad compartida y la solidaridad". "España está haciendo unos esfuerzos importantísimos en los países de origen y tránsito, y trasladando la importancia de cómo la migración es un desafío", apuntó el ministro de Interior. EFE ime/ocm/cfa (foto)(video)