China alerta sobre aumento de estafas relacionadas con metaverso

(Bloomberg) -- La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China emitió el viernes una advertencia contra los esquemas ilegales de recaudación de fondos vinculados al metaverso.

La advertencia se produce en medio del auge de la actividad china en el sector digital que busca combinar la realidad virtual, los juegos y las redes sociales. Pekín parece haber autorizado proyectos de metaverso a pesar de la asociación del concepto con los juegos y las criptomonedas. China esencialmente ha prohibido las criptomonedas y los juegos de cadena de bloques que tienen tokens.

El conglomerado estatal de telecomunicaciones China Mobile estableció en octubre pasado el Comité de la Industria del Metaverso, mientras que gigantes tecnológicos chinos como Tencent Holdings Ltd. y Alibaba Group Holdings Ltd. han presentado en los últimos meses solicitudes de marcas registradas relacionadas con el concepto.

“Es posible que estemos viendo una bifurcación de la tecnología del metaverso y el comercio de activos virtuales, como ya hemos visto en la industria de la cadena de bloques en China”, dijo Winston Ma, socio gerente en Nueva York de CloudTree Ventures, que invierte en juegos, deportes electrónicos y tecnologías AR/VR.

El regulador no menciona los tokens no fungibles (TNF) ni los juegos de cadena de bloques por su nombre, que podrían ser la intersección de las criptomonedas y el metaverso, sino que aborda los conceptos de inversión comunes que se usan habitualmente en estos dos espacios.

“Algunos delincuentes vinculan los conceptos del metaverso con sus proyectos e introducen los conceptos de ‘ganar dinero mientras juegan’ y ‘altos rendimientos con ciclos cortos’ para atraer a las personas a invertir mediante las operaciones de monedas virtuales y activos en los juegos”, dijo el regulador, señalando que los bienes raíces virtuales son otro esquema utilizado por los estafadores.

