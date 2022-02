Cádiz-Getafe: el peor en casa frente al peor fuera

Cádiz/Getafe (Madrid), 18 feb El Getafe, uno de los tres equipos que menos puntos han conseguido a domicilio (cinco), y el Cádiz, el peor como local sin victorias esta temporada en el estadio Nuevo Mirandilla, se verán las caras este sábado con el descenso al acecho de ambos clubes. Curioso enfrentamiento entre los hombres dirigidos por Quique Sánchez Flores y los de Sergio González, que no saben ganar lejos de su estadio o en el suyo, respectivamente. Los datos, son duros: el Cádiz acumula 13 encuentros -12 este curso- sin conocer la victoria como local (7 empates y 6 derrotas) y el Getafe alcanza los 15 sin ganar como visitante (12 esta campaña con 9 derrotas y 6 empates). La última victoria del Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla la consiguió el 8 de mayo de 2021 en la jornada 35, cuando superó 2-1 al Huesca, mientras que el Getafe, curiosamente, logró ganar como visitante por última vez el 25 de abril de 2021, precisamente al Huesca. Ahora, unos y otros tendrán que vencer para acabar con una de sus peores pesadillas: bajar a Segunda división. El Getafe intentará recuperarse de la derrota frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano la pasada jornada (4-3). Fue dura, con un tanto en el último suspiro de Mario Hermoso cuando el equipo de Quique jugaba con un hombre más por la expulsión del brasileño Felipe. Sin embargo, para el Getafe, esa derrota ya es pasado y ahora se enfrentará a dos encuentros consecutivos clave por eludir el descenso frente a un par de rivales directos como el Cádiz y el Alavés. Y, ante el conjunto gaditano, Quique tendrá posiblemente alguna baja. Son duda el uruguayo Mathías Olivera, que se perdió el duelo ante el Atlético de Madrid por unas molestias musculares y aún está renqueante. También Carles Aleñá, ausente por parecidos motivos y todavía entre algodones. Si no llegan a la cita, hay varias opciones para sustituirles. En el lateral izquierdo, el checo Jakub Jankto y el argentino Jonathan Silva se disputan un puesto; y en el lugar de Aleñá, Óscar Rodríguez tiene todas las papeletas para repetir. Las buenas noticias para Quique llegan desde la delantera. Parece que podrá contar con su máximo goleador (once goles), el turco Enes Ünal, que abandonó el duelo ante el Atlético con molestias. Ha sumado dos entrenamientos completos y parece que estará listo para jugar en Cádiz. Igual que Sandro Ramírez, ya recuperado, y que peleará con Borja Mayoral por un puesto en la delantera. El resto de la plantilla, estará lista para ponerse a las órdenes de su técnico. Recuperar las señas de identidad es el mandato de los entrenadores de ambos equipos, Sergio González y Quique Sánchez Flores, para afrontar un duelo directo en el que ya empiezan a vislumbrase situaciones indeseadas y hacerse cálculos con el resultado final. El Cádiz es penúltimo en la clasificación a cinco puntos de la salvación con diecinueve, seis menos que el Getafe, que es decimosexto con 25, por lo que una victoria local se antoja perentoria para evitar que se dispare la distancia entre ambos equipos. Los gaditanos han cumplimentado su peor inicio liguero en casa de toda su historia, ya que no han ganado ningún encuentro como local esta temporada ni en la primera vuelta ni en los dos primeros choques de la segunda. El choque de este sábado ante el Getafe es el segundo consecutivo en casa para el Cádiz, que quiere dar un golpe sobre la mesa y no dejar pasar una jornada más sin ganar en su estadio. Sergio González recupera al central Rafael Giménez 'Fali' y al centrocampista Fede San Emeterio, que estaban lesionados; circunstancia por la que se quedan fuera esta semana el defensa Isaac Carcelén, el centrocampista Álex Fernández y el delantero rumano Florin Andone. -- Alineaciones probables: Cádiz: Ledesma; Akapo, Hernández, Chust, Espino; Alarcón, Alcaraz, Salvi, Alejo; Lozano, Negredo. Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Silva o Jankto; Maksimovic, Arambarri, Óscar; Enes Ünal, Borja Mayoral. Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha). Estadio: Nuevo Mirandilla. Hora: 18:30 CET (17.30 GMT). ----------------------------------------------------------------- - Posiciones: Cádiz (19º, 19 puntos); Getafe (16º, 25 puntos). - La clave: la recuperación de Enes Ünal en el Getafe. Todo indica que llegará a tiempo para enfrentarse al Cádiz, pero si no lo consigue, su equipo perderá a su máximo goleador (once dianas). Se enfrentará a una defensa que vive un momento de solidez. En los tres últimos encuentros, el Cádiz no ha encajado ningún gol en jugada. - El dato: el Cádiz y el Getafe sólo se han enfrentado dos veces en Primera División con una victoria para cada equipo. El Cádiz ganó 1-0 en el curso 2005/06 y el Getafe 0-2 la temporada pasada. Sin embargo, en el computo general de partidos de Primera y Segunda, el Cádiz suma seis victorias en ocho encuentros. - La frase: . Quique (Getafe): "Debemos recuperar nuestra esencia y nuestra dureza". . Sergio González (Cádiz): "El Getafe es muy rocoso, muy fuerte y arriba tiene mucho talento". - El entorno: descontento en la afición del Cádiz por la designación arbitral. Todavía recuerdan a Javier Arberola Rojas y el penalti que no señaló la temporada pasada a favor del cuadro gaditano durante un choque ante el Granada. Además, por la cabeza de la afición del Cádeiz no pasa otra cosa que no sea conseguir un triunfo. EFE 1011383 jjl/jsb/cb/lm