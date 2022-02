Arias: "Los otros que lloren y protesten, lo que importa son resultados"

Valencia, 18 feb El embajador del Valencia Ricardo Arias dijo que el equipo tiene que obviar las críticas que ha recibido por su juego, especialmente tras el partido de ida de la Copa del Rey ante el Athletic Club, y manifestó que los rivales si quieren "que lloren y protesten", porque "lo que importan son los resultados" y ser un rival difícil de batir. "Que digan lo que quieran. Lo importante es que los jugadores estén convencidos de que ese tipo de juego es el que más les beneficia. Los demás equipos que digan lo que quieran, que lloren y que protesten. Lo que hay que conseguir es que los rivales suden, que piensen que ganar al Valencia cuesta una barbaridad", señaló en una entrevista con los medios del club. Arias también aseguró que el partido de este domingo ante el Barcelona puede ser "un punto de inflexión" que permita al equipo afrontar en buenas condiciones anímicas un tramo más "asequible" del calendario en LaLiga. "Si se le consigue ganar al FC Barcelona, el equipo puede pensar en iniciar una buena racha", apuntó. "Creo que el equipo tiene espíritu competitivo. Sólo falta el convencimiento de que pueden ser capaces de ganarle al Barcelona. Si logras ganar, tu autoestima se puede elevar a una altura que te hace pensar que eres capaz de ganarle a cualquiera", destacó. Además, Arias subrayó que desde la marcha de Leo Messi el Barcelona ya no es tan temible. "Eres capaz de ganarle al Barcelona, no es imposible. El temor de que venía Messi ha desaparecido y las fuerzas se igualan", señaló el embajador, que subrayó la importancia que debe tener el hecho de jugar en Mestalla. "Nuestro equipo no tiene que pensar en el rival, sino en que somos el Valencia CF, jugamos en casa y tenemos que imponer un estado de juego y anímico, porqué la afición va a estar con el equipo. La afición sabe de la importancia de lo que viene por delante y los próximos 6 o 7 partidos. El equipo la va necesitar y estoy convencido de que la va a tener a su lado", concluyó. EFE 1010146 nhp/cta/arh