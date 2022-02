Argentina y Reino Unido estrechan colaboración respecto a los derechos LGBT+

Buenos Aires, 18 feb El enviado Especial del Primer Ministro del Reino Unido para los Derechos LGBT+, Lord Nick Herbert, visitó esta semana Argentina donde se reunió con funcionarios del Gobierno y con organizaciones de la sociedad civil para profundizar los avances hacia la igualdad en el mundo, según difundió este viernes la embajada británica en Buenos Aires. “El Reino Unido y la Argentina trabajan en estrecha colaboración con el objeto de promover los derechos LGBT+ a nivel internacional. Recibí con agrado la oportunidad de reunirme con socios de toda la Argentina para evaluar avances en este tema fundamental, dijo Herbert en el comunicado. Argentina y Reino unido son copresidentes de la organización intergubernamental Coalición por la Igualdad de Derechos, compuesta por 42 estados miembros, organizaciones multilaterales y unas 120 organizaciones de la sociedad civil. Herbert se reunió con la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, Cecilia Meirovich; con la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad argentino, Alba Rueda, y con senadores y diputados del Congreso argentino. “Hemos estado hablando de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que el Reino Unido ha copresidido con Argentina desde 2019, y que ha hecho grandes progresos en la movilización de más países y en el impulso de una mayor acción global”, agregó Herbert. Además, Herbert recibió a unos 80 invitados de la sociedad civil y la comunidad LGBT+ en la Embajada Británica en Buenos Aires para la inauguración de QUIR, aplicación diseñada por la organización civil Kidz que proporciona información sobre servicios locales inclusivos para la comunidad LGBT+. El viaje de Herbert forma parte de las actividades que desarrollará este año para impulsar medidas de promoción de los derechos LGBT+ antes de la conferencia Safe To Be Me (Sin temor a ser yo mismo), que tendrá lugar en Londres del 29 de junio al 1 de julio próximos y que reunirá a gobiernos, empresas, parlamentarios y representantes de la sociedad civil. Safe To Be Me "busca marcar un punto de inflexión en esta lucha de décadas por la igualdad de derechos para las personas LGBT+, y será un gusto dar la bienvenida al evento a nuestros socios argentinos”, concluyó Herbert. EFE vd/jrh