Ancelotti asume la culpa: "El planteamiento no fue bueno"

Madrid, 18 feb Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, asumió su responsabilidad por la derrota en el Parque de los Príncipes ante el PSG, admitiendo que su planteamiento del partido "no fue bueno" y que la crítica que ha recibido "está justificada". "Estamos en el mismo sentido con el presidente, hablé con él, con el director general y con las personas de la junta que estaban dolidos como nosotros. Somos muy honestos, hemos jugado muy mal y la imagen del Real Madrid no ha sido buena, es lo que más duele. El problema menor es el resultado porque luchando y sufriendo se puede cambiar, un 1-0 no es tan malo, la verdad que es la mejor cosa del partido, el resultado", manifestó en rueda de prensa. El técnico italiano no rehuyó de su responsabilidad y fue autocrítico con la forma en la que encaró el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. "La crítica que hay en este momento está justificada porque lo hemos hecho mal contra el PSG". "El primer crítico soy yo mismo, el planteamiento del partido no fue bueno y tengo que asumir la responsabilidad. La crítica tienes que entenderla, justificarla y aprender porque a veces muchas críticas son justas y me hacen pensar más. Hay otras que son tonterías, como decir que discuto con los jugadores. La crítica está muy bien, es agradecida, la tontería no", añadió. Reconoció Ancelotti que pasó momentos complicados tras caer en la noche del martes pero que ha ido recuperándose para estar convencido de una rápida reacción. "El miércoles fue un día muy complicado, el jueves mejor, hoy con mucha confianza y mañana vamos a ganar". "Nunca hemos dicho que no somos capaces de ganar la Copa de Europa pero siempre hemos dicho que se puede competir contra todos los equipos. Jugando muy mal hemos competido ante uno de los mejores equipos de Europa y en tres semanas lo haremos sin duda", sentenció.