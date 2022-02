Alonso: "Tenemos que ser ambiciosos y pensar en ganar también el sábado"

Granada, 18 feb Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, abogó tras lograr este viernes una clasificación histórica para semifinales de la Copa del Rey que deben olvidarse pronto del triunfo ante el Valencia Basket (83-86) y ser "ambiciosos", con la mente puesta en ganar también este sábado para lograr el billete para la final del domingo. "Tenemos que ser ambiciosos y olvidar este momento, agradecer a nuestra afición su apoyo y pensar en intentar ganar mañana al Manresa o al Barcelona", apuntó en rueda de prensa, en la que opinó que la clave del triunfo de su equipo fue su gran primera mitad y la fe que demostraron sus jugadores, que no se vinieron abajo cuando el Valencia remontó tras el descanso. A su juicio, es "difícil" jugar en Copa del Rey al nivel al que rindieron los suyos durante los dos primeros cuartos. "Teníamos cosas por hacer y las hicimos pero no hay que olvidar lo que ha hecho el Valencia en cinco minutos, que nos ha desarbolado y ha hecho todo lo que no había podido hacer antes, aunque quedaba mucho tiempo y todos hubiéramos firmado llegar empatados a quince minutos del final", dijo. "Hemos creído y hemos superado los problemas de faltas y calambres", añadió Alonso, que confía en el trabajo de los fisioterapeutas del club para recuperar a algunos jugadores mermados físicamente por el esfuerzo en el cruce de cuartos de final. "(Isaiah) Taylor tiene mucha ambición y no creo que se quiera perder una semifinal aunque no podía ni moverse y lo de Jordan (Davis) es un poco que no esperaba jugar tantos minutos seguidos y no le llegaba el aire", explicó. Por último no mostró preferencias por el rival en semifinales, ya que a su juicio tanto BAXI Manresa como Barça lo están haciendo muy bien esta temporada. "En nuestra mente no está el rival que tengamos sino como recuperarnos para hacer nuestro estilo porque sin él somo perores y enseñamos más nuestras carencias", finalizó el técnico del equipo murciano.