Allianz gana 6.610 millones de euros en 2021, un 2,9 % menos

Fráncfort (Alemania), 18 feb La aseguradora alemana Allianz obtuvo en 2021 un beneficio neto atribuido de 6.610 millones de euros, un 2,9 % más bajo que un año antes, por provisiones para acuerdos extrajudiciales en EEUU. Allianz informó hoy de que el beneficio operativo aumentó hasta casi 13.400 millones de euros (+24,6 %), cantidad que supera el objetivo que se ha establecido de resultado operativo para todo el año de 12.000 millones de euros. El volumen de negocios de Allianz subió el pasado ejercicio hasta 148.500 millones de euros, un 5,7 % más. Allianz ha reservado unas provisiones de 3.700 millones de euros porque espera llegar pronto a acuerdos extrajudiciales con grandes inversores de su filial estadounidense de fondos de inversión AllianzGI U.S. Structured Alpha Fonds para cerrar todos los procesos abiertos. "Estos acuerdos extrajudiciales son un paso importante en el camino para cerrar todos los procesos", dijo la aseguradora alemana en un comunicado. Allianz también negocia con las autoridades estadounidenses por las pérdidas que sufrió este fondo estructurado durante las fuertes turbulencias bursátiles a comienzos de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020. Las pérdidas del fondo estructurado de Allianz, en el que habían invertido fondos de pensiones, han llevado a investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense y la Comisión del Mercado de Valores (SEC), así como varias demandas de los inversores de los fondos. Allianz añade que no sabe exactamente el momento en que se logrará una solución a estos procedimientos legales y por ello no puede calcular con fiabilidad el impacto financiero total de las pérdidas de los fondos de Alpha, pero prevé más efectos negativos en su resultados antes de que se cierren los procesos definitivamente. Estas provisiones redujeron el beneficio neto de Allianz en 2.800 millones de euros en 2021. El consejero delegado de Allianz, Oliver Bäte, dijo al presentar las cifras que a pesar de los "desafíos" en 2021, la aseguradora ha "demostrado su resiliencia y adaptabilidad" con un beneficio operativo récord. Allianz pronostica un beneficio operativo en 2022 entre 12.400 y 14.400 millones de euros. La aseguradora, que tiene un ratio de capitalización según la normativa de supervisión Solvencia II del 209 % (207 % en 2020), ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones propias para el año 2022 por valor de hasta 1.000 millones de euros. La junta directiva de Allianz propondrá el reparto de un dividendo de 10,80 euros por acción por el 2021, el 12,5 % más que un año antes (9,60 euros el ejercicio anterior).