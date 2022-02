Alex Pella :"Fue una gran frustración no lograrlo, pero salvamos el barco "

Redacción deportes, 18 feb El navegante transoceánico español Alex Pella ha vuelto a España esta semana después del fracaso del intento de récord, junto al francés Romain Pilliard, de Vuelta al Mundo Este-Oeste (contras vientos y corrientes dominantes), señalando, "no poder concluir el intento de lograr el récord fue una gran frustración". Todo acabó el pasado 9 de febrero, al embarrancar el trimarán 'Use It Again' en unas rocas en la bahía de Cook, en la Patagonia chilena. Tras recibir ayuda de una embarcación de la Marina chilena y trasladarse a Puerto Williams, en el canal de Beagle y desde allí trasladarse al puerto argentino de Ushuaia para iniciar la reparación del trimarán. Entonces Pella decidió abandonar el proyecto. Al respecto ha indicado: "He vuelto con la satisfacción de haber salvado el trimarán oceánico 'Use it Again!', que fue la prioridad desde que encalláramos en la bahía de Cook". Además, ha añadido: "Quiero transmitir su enorme agradecimiento al Estado Mayor de la Región Sur de la Armada de Chile, así como a todas las personas que nos brindaron su ayuda". "Estoy muy emocionado por todos los mensajes de apoyo recibidos estos días, algo que me llena muchísimo y lamento no haber podido contestar todavía. Le deseo lo mejor al patrón del "Use It Again!", Romain Pilliard, en sus futuras singladuras" ha concluido. En el lado positivo está el hecho de que el pasado 3 de febrero el 'Use It Again' cruzó el Cabo de Hornos con un tiempo de 29 días, 18 horas y 35 minutos, siendo el primer multicasco que lo lograba en sentido Este-Oeste en la historia. Hasta hoy solo cinco embarcaciones lo habían logrado en este sentido, todas monocasco, muestra de que era uno de los desafíos más extremos de la vela transoceánica. Los daños del 'Use Id Again' tras el incidente han sido más graves de lo que en princpio parecían. El trimarán ha sido sacado del agua en Ushuaia y se calcula que el equipo de tierra tardará unas cuatro semanas en las reparaciones. Romain Pilliard ha explicado que "hay dos visiones de esta aventura que ahora ya no serían compatibles". "El proyecto esta tomando una nueva perspectiva y lo continuaré con otros miembros del equipo", ha apuntado. "Estamos realmente comprometidos con una misión para crear conciencia sobre la economía circular, la protección de los océanos y llevamos un mensaje", ha concretado. Asimismo, ha puntualizado que "probablemente la visión de Alex fue más desde una perspectiva deportiva y de récord, lo cual ya no es posible ahora ya que, debido a la escala para reparar, ya no estamos compitiendo por el récord oficial". Para las operaciones de reparación, Romain Pilliard ha recurrido a técnicos argentinos y franceses, y cuenta también con el apoyo de sus patrocinadores. Pero el equipo tiene un tiempo bastante corto para terminar las reparaciones y volver al mar. "No debemos salir demasiado tarde, hacia el final del verano, para salir con el buen tiempo y subir el Pacífico como estaba previsto", ha concluido. EFE 1010560 srb/lm