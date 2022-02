Ailing Gu pasa de estrella local a mundial, Boe asombra con su cuarto oro

Redacción Deportes, 18 feb Ailing Gu trascendió la condición de estrella local al ganar en el 'halfpipe' su tercera medalla en esquí acrobático en la antepenúltima jornada de los Juegos de Pekín, en la que el biatleta noruego Johannes Thingnes Boe ganó su cuarto oro, pese a que no le gusta entrenarse, Finlandia y Rusia se clasificaron para la final masculina de hockey y Japón y Gran Bretaña para la femenina de curling. Noruega manda en el medallero con 34 metales, 15 de ellos de oro, por delante de Alemania, Estados Unidos y China. AILING GU, MÁS QUE UNA ESTRELLA LOCAL La local Ailing Gu, o Eileen Gu cuando en lugar de ser deportista china asume el papel de modelo estadounidense, hizo historia en el país de su madre, para el que compite, al ganar su tercera medalla en Pekín, oro en 'halfpipe' de esquí acrobático, un botín que nadie había logrado en este deporte en una misma edición olímpica. Tras imponerse también en 'big air' y ser subcampeona en 'slopestye', Gu hizo el pleno de podios con la victoria en el medio tubo, relegando a la defensora del título, la canadiense Cassie Sharpe, a la segunda posición. El bronce fue para Rachael Karker, compañera de equipo de Sharpe. Gu se puso por delante ya en la primera manga, con una serie de trucos que le dieron 93,25 puntos. Pero en la segunda mejoró la nota, con 95,25 que sentenciaron la victoria final. En la otra final de esquí acrobático de esta jornada, la masculina de esquí cross, Suiza hizo doblete de oro y plata con Ryan Regez y Alex Fiva, campeón del mundo pero que no pudo enjugar el hueco que abrió su compañero. Ganó el bronce el ruso Sergey Ridzik. EL BIATLÓN TERMINA CON LA VICTORIA DEL 'PEREZOSO' BOE Johannes Thingnes Boe, un biatleta noruego de 28 años que defiende que entrenar mucho es contraproducente, dio credibilidad a esta teoría al ganar su quinta medalla, cuarta de oro, en los Juegos en la prueba de 15 km con salida en masa. Boe llegó a meta en 38:14.4, con una ventaja de 40.3 segundos sobre el sueco Martin Ponsilouma y de 1:12.5 sobre el también noruego Vetle Sjaastad Christiansen. De los tres que acabaron en el podio, Boe fue quien erró más disparos, cuatro. Pero su dominio del esprint le permitió recuperar el tiempo de penalización y alzarse con una victoria que puso a su país aún más al frente del medallero general de los Juegos. Objeto de críticas por faltar a los entrenamientos, Boe ha declarado: "Mi experiencia es que cuando he entrenado más, me he cansado más y he tenido que tomarme un tiempo de descanso. Por lo tanto, no creo que entrenar más sea el camino correcto para mí". En la salida en masa femenina, de 12,5 km, la francesa Justine Braisaz-Bouchet remontó y se hizo con la victoria tras fallar tres tiros en las dos tandas en posición tumbada. Camino inverso recorrieron las noruegas Tiril Eckhoff y Marte Olsbu Røiseland, a las que no les fue bien en el paso por las dos posiciones de tiro de pie. Braisaz-Bouchet, con un tiempo de 40:18, aventajó en 15.3 segundos a Eckhoff y en 34.9 a Røiseland, que ganó su quinta medalla en estos Juegos, tres oros y dos bronces. GRAN BRETAÑA-JAPÓN FINAL FEMENINA DE CURLING, CANADÁ BRONCE MASCULINO Gran Bretaña y Japón, bronce respectivamente en 2014 y 2018, jugarán el domingo por la medalla de oro femenina de curling, tras sendas sorpresas en las semifinales que relegaron al partido por el bronce a Suecia y Suiza. Las suecas no podrán repetir el oro de 2018 tras caer por 12-11 frente a las británicas, en un partido decidido en una manga extra. Japón derrotó a Suiza por 8-6. Con solo un cambio en la formación que se llevó el bronce cuatro años atrás, las niponas se aferraron al partido con un 4-0 en la quinta manga, lo que les dio un margen de 5-2 para administrar hasta el final del choque. En el partido por el bronce masculino la selección de Canadá derrotó por 8-5 a Estados Unidos. Canadá regresa así al medallero olímpico en esta modalidad después de irse con las manos vacías de Pyeongchang 2018, cuando fue derrotada por Suiza en la misma ronda en la que venció hoy. FINLANDIA-RUSIA, FINAL MASCULINA DE HOCKEY Finlandia y Rusia disputarán la final masculina de hockey, tras sus respectivas victorias en semifinales ante Eslovaquia por 2-0 y Suecia por 1-1 y penaltis. La selección finlandesa tuvo un héroe en su portero Harri Sateri, con 28 paradas de 28 tiros a puerta. Sakari Manninen, tercer máximo goleador del torneo, abrió el marcador en el primer periodo y Harri Pesonen, a puerta vacía a 39 segundos del final, sentenció en el tercero. En la segunda semifinal los rusos, defensores del título, se fueron al descanso tras el primer periodo con el marcador por estrenar. Nada más empezar el segundo tiempo Anton Slepyshev adelantó a su equipo. Suecia igualó en el minuto 58 por obra de Anton Lander. Sin cambios en el resto del partido, ni tampoco en la prórroga, los penaltis decidieron. Hubo que llegar la octavo lanzamiento para que Rusia pudiera celebrar la clasificación. Finlandia, en el podio en tres de los últimos Juegos, aunque no en 2018, nunca ha ganado el oro. Fue plata en 1988 y 2006 y bronce en 1994, 1998, 2010 y 2014. Rusia ganó el oro por primera vez en PyeongChang, aunque tanto la Unión Soviética como el Equipo Unificado ya habían obtenido la victoria. Los eslovacos pueden ganar su primera medalla olímpica si se imponen en el partido por el bronce, que se disputará el sábado. La final será el domingo, día de la ceremonia de clausura. OTRO ORO EN VELOCIDAD PARA PAÍSES BAJOS El neerlandés Thomas Krol, campeón europeo de los 1.000 m en patinaje de velocidad, amplió su ámbito triunfal con el oro olímpico, su segunda medalla en el óvalo chino tras la plata en los 1.500. En el antepenúltimo turno de salida a pista Krol marcó un tiempo de 1:07.92 que los restantes competidores no lograron mejorar. Su pareja de carrera, el noruego Havard Holmefjord Lorentzen, ganó el bronce con 1:08.48 y entre ambos quedó el canadiense Laurent Dubreuil, que cerró turno, con 1:08.32. A falta de una jornada y dos pruebas del programa de patinaje de velocidad, los Países Bajos se han asegurado la victoria en este deporte, con 5 oros, 4 platas y 2 bronces. SUI Y HAN SUPERAN A LAS TRES PAREJAS RUSAS EN EL CORTO Los chinos Sui Wenjing y Han Cong, subcampeones del mundo y plata en PyeongChang 2018, lideran la clasificación de patinaje artístico por parejas con 84,41 puntos, por delante de las tres parejas rusas, tras el programa corto. Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov son segundos con 84,25, los campeones del mundo Anastasia Mishina y Aleksandr Galliamov son terceros con 82,76 y Alexandra Boikiva y Dmitrii Kozlovskii son cuartos con 78,59. EFE nam/ism