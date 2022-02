Agenda de América para el fin de semana

SÁBADO 19 DE FEBRERO ========================= MÉXICO -Crónica sobre el Bitcoin Embassy, un bar para acercar las criptomonedas en México.(foto)(video) -La Ciudad de México abre Parcur, el nuevo parque capitalino para los deportes urbanos. (foto) -El actor Ianis Guerrero explora el pasado de México en sus producciones.(foto) -Ceremonia de sorteo del Abierto Mexicano de Tenis, torneo 500 de la ATP, que contará con la presencia del español Rafael Nadal, campeón del reciente Abierto de Australia, y de otros cuatro jugadores situados en el top 8 del ránking mundial. -Querétaro recibe a Mazatlán, Tigres UANL al San Luis y León a Guadalajara, en la sexta jornada del torneo Clausura de fútbol.(foto) COLOMBIA -Crónica sobre la Amazonía colombiana que está, un año más, a merced de las llamas y la deforestación.(foto) -Termina el primer encuentro del Foro Madrid, impulsado por el partido español VOX, celebrado en Bogotá que reúne a la derecha iberoamericana. -El ciclista Egan Bernal, en rehabilitación tras sufrir un accidente mientras entrenaba, presenta la Copa Internacional Mezuena Egan Bernal de Mountain Bike.(foto)(video) VENEZUELA -El líder opositor Juan Guaidó convoca nuevamente a sus seguidores a "encuentros municipales" en todo el país bajo el movimiento Salvemos Venezuela.(foto)(video) HONDURAS -Las oportunidades de empleo en Honduras son tan raquíticas, que la gente no tiene posibilidad de una vida digna, dice a Efe el director de la Pastoral Caritas de la Iglesia católica, German Cálix.(foto) -Se inicia la sexta fecha del torneo Clausura de fútbol con los partidos Marathón-Victoria y Vida-Honduras Progreso. (foto). ARGENTINA -La exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cumple 69 años. -Se juega la jornada 3 de la Copa de la liga local de fútbol.-Los seleccionados nacionales masculino y femenino de hockey sobre césped reciben a los de Inglaterra por la Hockey Pro League. DOMINGO 20 DE FEBRERO ===================== REPÚBLICA DOMINICANA -El presidente, Luis Abinader, inaugura las obras de la nueva valla fronteriza que separará República Dominicana y Haití, una obra con la que se pretende controlar la inmigración irregular, el contrabando y el robo. PERÚ -El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, afrontan desde el lunes el inicio de un juicio oral por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por la empresa brasileña Odebrecht y el Gobierno venezolano de Hugo Chávez. (foto) CUBA -“La gente migra en busca de mejoría (...) Yo me voy para Nicaragua, me voy aunque sea en guagua”, canta en su último éxito el reguetonero cubano La Crema poniendo el dedo en la llaga de la migración, un tema cada vez más candente dentro y fuera de la isla. MÉXICO -Entrevista al escritor Élmer Mendoza por su libro "Ella entró por la ventana del baño".(foto) -Declaran la Lengua Maya como Patrimonio Cultural Intangible para Yucatán.(foto) -América recibe al Pachuca, Toluca a Cruz Azul y el campeón Atlas a los Pumas UNAM, en el cierre de la sexta jornada del torneo Clausura de fútbol.(foto) -Resumen de la cuarta semana del torneo Apertura de la Liga Latinoamérica de League of Legends. -Medio Maratón de Guadalajara.(foto) -Germán Silva, campeón del maratón de Nueva York en 1994 y 1995, cierra su recorrido de más de 5.400 kilómetros a través del país. HONDURAS -Con la sentencia contra David Castillo por el asesinato en marzo de 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, el próximo 24 de abril, se abre la posibilidad real de agotar la siguiente instancia que es la etapa de los recursos, según el abogado de la familia de la víctima, Víctor Fernández. -Se completa la sexta jornada del torneo Clausura de fútbol con los juegos Real Sociedad-Platense, Olimpia-Real España y Universidad Pedagógica-Motagua. HAITÍ -La ciudad de Jacmel celebra las fiestas de carnaval, las más tradicionales del país. ARGENTINA -Se juega la jornada 3 de la Copa de la liga local de fútbol. -Los seleccionados nacionales masculino y femenino de hockey sobre césped reciben a los de Inglaterra por la Hockey Pro League. COLOMBIA -Partido de fútbol femenino entre Colombia vs Argentina.(foto) URUGUAY -Resultados, clasificación y comentario de la tercera fecha del Torneo Apertura de fútbol. GUATEMALA -Resultados y comentario de la fecha 8 del torneo Clausura 2022 de fútbol. COSTA RICA -Sexta jornada del Torneo Clausura de fútbol. EL SALVADOR -Resultados, clasificación y comentario de la octava jornada del torneo Clausura de fútbol. PANAMÁ -Clasificación, resultados y comentarios de la segunda jornada del torneo Apertura 2022 de fútbol. ------------------------------------------------------ Mesa América (57 1) 3214855 Ext. 105 mesaamerica@efe.com eat