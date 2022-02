Aerolíneas Argentinas reprograma 101 vuelos por medidas de fuerza sindical

Buenos Aires, 18 feb Aerolíneas Argentinas debió reprogramar este viernes un total de 101 vuelos, afectando a más de 12.000 pasajeros, por una medida de fuerza sindical de controladores aéreos que reclaman “más empleados” para poder brindar “mayor seguridad”, según informaron fuentes de la compañía y del gremio que convocó la medida. “Con motivo de las medidas de fuerza adoptadas por los controladores aéreos y ajenas a la compañía, algunos vuelos del viernes 18 de febrero serán reprogramados”, escribió la empresa aérea de bandera argentina en sus redes sociales. Por su parte, el secretario general de la asociación técnicos y empleados de protección y seguridad a la aeronavegación (Atepsa), Jonatan Doino, aclaró en diálogo con el canal de televisión TN que a pesar del reclamo están dispuestos a negociar en cualquier momento. “Este problema excede lo salarial, estamos reclamando mejores prestaciones en la prestación del servicio y tiene que ver con una crisis dotacional, que venimos denunciando hace cuatro años”, reclamó Doino. En este sentido, el secretario general de Atepsa afirmó que “en las torres de control solo hay una persona, cuando mínimamente debe haber dos. Una que supervise y otra que controle la llegada de vuelos”. Si bien desde Atepsa afirmaron en un comunicado que no afectarán el inicio y el fin del carnaval para garantizar ingresos a los sectores vinculados con el turismo, de momento la medida gremial se volverá a repetir entre el martes y jueves próximos y los cinco primeros días de marzo. El líder sindical reafirmó ante la prensa la necesidad de más operativos en las torres de control y citó un par de situaciones que consideró preocupantes. “En la Patagonia durante 15 minutos no hubo comunicación entre el piloto y el controlador, a los tres días de esta situación, en el espacio aéreo de Resistencia, Chaco, los radares se caen”, relató. “Estamos viendo que hay una aviación que está creciendo y los problemas vuelven a surgir porque entramos en la normalidad, previo a la pandemia, pero no queremos que haya más seguridad”, cerró. Por último, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, se refirió al conflicto en Twitter: “En medio de esta exitosa temporada de verano, no sólo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turística que espera la llegada de más visitantes”. “Le pedimos a los dirigentes gremiales rever esta situación y dirimir sus internas sin afectar el tráfico aéreo, en el comienzo del primer año que se proyecta con cierta normalidad desde el comienzo de la pandemia”, expresó. EFE aam/rgm/laa