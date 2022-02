Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 18 feb (16.00 GMT)

Madrid, 18 feb NUEVAS COBERTURAS: .- Ottawa (Canadá).- La Policía de Ottawa ha empezado a arrestar a manifestantes antivacunas que desde el 29 de enero bloquean el acceso al Parlamento de Canadá, en el centro de la capital. (vídeo) .- Santiago de Chile (Chile).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibe en visita oficial en el palacio de La Moneda a su homólogo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a quien condecorará con la Orden del Mérito. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- El presidente argentino, Alberto Fernández, encabeza un acto en el que anunciará un nuevo sistema de atención médica a los jubilados y pensionistas, un sector de la sociedad siempre en el punto de mira por las dificultades económicas que pasa durante las recurrentes crisis del país. (vídeo) .- Lima (Perú).- La petrolera española Repsol ofrece en una rueda de prensa un nuevo balance sobre las labores de limpieza que ha emprendido en el litoral peruano afectado desde el pasado 15 de enero por un derrame de petróleo producido desde la refinería La Pampilla. (vídeo) (audio) (VIVO) .- La Habana (Cuba).- Presentación al cuerpo diplomático del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- La defensa del ecuatoriano Nelson Serrano, que con 83 años es el hombre de más edad en el corredor de la muerte de Florida, convoca una conferencia de prensa para pedir al gobernador del estado, Ron DeSantis, que haga "justicia" y acelere el proceso de revisión de su sentencia. (vídeo) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Las escuelas del sector público de Panamá son acondicionadas para recibir a cientos de miles de estudiantes que volverán a las aulas el próximo 7 de marzo tras dos años de educación a distancia y semipresencial a causa de la pandemia de la covid. .- Bogotá (Colombia).- El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, de visita en Colombia, se entrevista con el presidente Iván Duque y con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. .- Bogotá (Colombia).- La ultraderecha española trata de aterrizar en América Latina con un foro en Colombia para "alertar de los peligros del comunismo". .- Caracas (Venezuela).- El Caracas Fútbol Club presenta su plantilla para la temporada entrante, en la que volverá a jugar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. .- Quito (Ecuador).- El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz participa en la prueba nacional de contrarreloj individual de los campeonatos nacionales de ciclismo de Ecuador. COBERTURAS PENDIENTES: .- Moscú (Rusia).- Los presidentes de Rusia y de Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko respectivamente, deciden en Moscú sobre la retirada de los soldados rusos de territorio bielorruso cuando acaben este domingo las maniobras conjuntas, que han despertado la alarma en Occidente por su magnitud y cercanía a la frontera con Ucrania. (vídeo)(audio) .- Kiev (Ucrania).- Las autoridades de Ucrania siguen con preocupación el aumento de los combates en las regiones separatistas del Donbás, tras una jornada de acusaciones mutuas de violación del alto el fuego, mientras sigue latente la amenaza rusa en la frontera. (vídeo)(audio) .- Río de Janeiro (Brasil).- Prosiguen las labores de rescate por las fuertes lluvias que azotaron el miércoles la ciudad brasileña de Petrópolis, con más de un centenar de muertos, y que recibirá este viernes la visita del presidente del país, Jair Bolsonaro. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- En las últimas dos semanas, cuatro medios digitales de Venezuela se han sumado a la lista de portales bloqueados con lo que se busca, de acuerdo a la ONG Espacio Público, entorpecer el acceso a la información de los ciudadanos que buscan alternativas para poder conocer las noticias del país caribeño. (vídeo) .- Londres (R.Unido).- La Semana de la Moda de Londres da comienzo a la edición otoño-invierno 2022 en un formato híbrido que acusa la ausencia de las grandes firmas británicas y que se abre con un desfile de la marca española SOHUMAN. (vídeo) .- Brasilia (Brasil).- El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, clausura este viernes en Brasilia la conferencia sobre los retos conjuntos que afrontan las lenguas portuguesa y española. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Después de unos años de descanso y alejado de los focos, Channing Tatum regresa por doble, primero con "Dog", su debut en la dirección, y luego con "The Lost City", mientras prepara una tercera entrega de "Magic Mike". "Es un privilegio tomar un tiempo y parar", asegura el actor. (vídeo) .- San Juan (Puerto Rico).- El cantante puertorriqueño Jay Wheeler, una de las grandes promesas del género urbano latino, reivindica su estilo "diferente" al de sus colegas y ser "el único que se atreve a hablar del amor" como se hace en una relación o tras una ruptura. (vídeo) COBERTURAS ENVIADAS: .- Bruselas (Bélgica).- Los países de la Unión Europea (UE) y de la Unión Africana (UA) presentan en Bruselas las conclusiones de su cumbre de dos días, con la que los europeos pretenden poner a África como un socio privilegiado y contrarrestar la influencia china en dicho continente. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, mantuvieron este viernes una conversación en Bruselas en la que coincidieron en la necesidad de avanzar en la relación estratégica entre España y Marruecos. (vídeo) (audio) .- Múnich (Alemania).- El secretario general de la ONU, António Guterres, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, participan en la primera jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que abordan la crisis en torno a Ucrania. (vídeo) .- Yakarta (Indonesia).- Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de las 20 principales economías del mundo continúan su encuentro en Yakarta (Indonesia), con el foco puesto en la recuperación económica ante la presión inflacionaria, los coletazos pandémicos y las tensiones geopolíticas. (vídeo) .- Yakarta (Indonesia).- Los ministros de Finanza y gobernadores de bancos centrales del G20 abordaron este viernes en Yakarta medidas contra la evasión fiscal tras dos días de reuniones en las que también han abordado la inflación global, la pandemia y las tensiones en Ucrania. (vídeo) .- Igoumenitsa (Grecia).- Dos personas están atrapadas en el garaje del ferry incendiado esta mañana en el mar Jónico, cerca de la isla griega de Corfú, mientras que hay informaciones no confirmadas sobre una decena de desaparecidos. (vídeo) .- San Juan de Terranova (Canadá).- El barco canadiense que transporta los cuerpos sin vida de dos pescadores recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitanxo llegó este viernes a las 07.17 hora local (10.47 GMT) al puerto de San Juan de Terranova. (vídeo) (audio) .- Pontevedra (España).- Familiares de los marineros del Villa de Pitanxo, el pesquero español que naufragó en Terranova (Canadá), exigieron este viernes al Gobierno de España "hechos y no palabras" para la búsqueda de los doce desaparecidos tras el naufragio, del que fueron rescatados tres supervivientes y encontrados los cuerpos de nueve fallecidos. (vídeo) .- Beirut (Líbano).- Clientes de los bancos exigen que se les permita retirar sus depósitos, bloqueados en medio de la crisis económica en el país, tras la interrupción del suministro de gasolina, diésel y electricidad. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Una decena de jóvenes activistas de entre 18 y 25 años, convocados por la organización Youth for Climate, protestó este viernes contra un nuevo oleoducto que la compañía francesa Total construirá en Tanzania y Uganda con apoyo del gobierno francés. (vídeo) .- Ginebra (Suiza).- El mundo dio hoy un importante paso para acabar con el desigual reparto de vacunas que se ha dado en la pandemia, al anunciarse que seis países africanos (Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Túnez, Kenia y Senegal) recibirán la tecnología de ARN mensajero (ARNm) necesaria para producir sus propias dosis. (vídeo) (audio) .- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 87 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, 40 de ellos por contagio local en Mongolia Interior (norte, 22), Liaoning (noreste, 9), Jiangsu (este, 4), Cantón (sureste, 4) y Yunnan (sur, 1). (vídeo) .- Hong Kong.- Hong Kong busca lugares para aislar a los contagiados por covid ante una ola de contagios de covid-19 que ya deja más de 4.600 infectados activos en el territorio, que todavía aplica una "política dinámica de cero covid", en línea con la de China continental, informan hoy medios locales. (vídeo) .- Roma (Italia).- "La prevención de los abusos a menores pasa por la formación". Así de claro lo tiene la monja argentina Valeria González ,que acaba de comenzar con otros 22 estudiantes procedentes de 13 países de Europa y Latinoamérica el curso del Protección de menores que cada año ofrece la Universidad Gregoriana de Roma para formar a laicos y religiosos que ayuden en sus países a que la Iglesia sea "un lugar seguro". (vídeo) .- Tokio (Japón).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calificó hoy de "productiva" su primera visita a Japón para revisar el plan del vertido del agua contaminada y tratada de la central nuclear de Fukushima, de la que han recogido muestras para analizar de forma independiente. (vídeo) .- Madrid (España).- La Guardia Civil ha desmantelado una de las redes de narcotraficantes más activas en Europa, pues se le atribuye la introducción en el continente de más de cuatro toneladas de cocaína procedentes de Colombia, Brasil y Ecuador a través de diferentes puertos españoles. (vídeo) .- París (Francia).- El transporte por metro se está viendo afectado por la huelga de maquinistas convocada para hoy por los sindicatos, en el marco del conflicto que mantienen con la Administración Autónoma de Transportes Parisinos (RATP, por sus siglas en francés), a la que reclaman un aumento anual de los salarios. (vídeo) .- Londres (Reino Unido).- La compañía Transport for London (Tfl), responsable del transporte en la capital británica, pidió este viernes a los pasajeros que solo viajen si es esencial y avisó de que algunos servicios pueden verse afectados por la tormenta Eunice, que ya ha causado la suspensión de servicios ferroviarios y la cancelación de vuelos en algunas zonas del país. (vídeo) (audio) .- Viena (Austria).- El grito más famoso de la historia del arte resuena en las obras de Andy Warhol, Georg Baselitz o Jasper Johns, artistas que encontraron en el pintor noruego Edvard Munch (1863-1944) una fuente de inspiración y expresión de sus emociones, miedos e inquietudes. (vídeo) .- Dacca (Bangladesh).- Cientos de personas se acercaron este viernes hasta la Feria del Libro en Dacca que fue inaugurada el martes por la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, y que durará hasta el 28 de febrero. (vídeo) .- Tangerang (Indonesia).- Autoridades de Tangerang y artistas locales urbanos inauguraron un mural que hace homenaje al personal médico y sanitario que ha trabajado por la salud de los pacientes durante la pandemia de covid-19. (vídeo) .- Madrid (España).- La novela "Operación Kazán" del periodista Vicente Vallés ha ganado el Premio Primavera 2022, dotado con 100.000 euros, según el fallo del jurado hecho público este viernes, que ha destacado la trama de intriga de esta historia de espionaje que atraviesa casi todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI. (vídeo) .- Madrid (España).- El musical 'El Médico', basado en el bestseller de Noah Gordon, vuelve a Madrid con una nueva y espectacular producción que podrá verse del 17 de febrero al 24 de abril.(vídeo) .- Madrid (España).- El regreso a los terrenos de juego de Karim Benzema en el Parque de los Príncipes, recién recuperado de su lesión muscular, admitió Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que fue "justo", confiado en que ante el Alavés se vea la imagen real del delantero francés para "arreglar" la falta de pegada tras marcar su equipo un gol en los cuatro últimos partidos.(vídeo) (audio) .- Madrid (España).- La plantilla del Real Madrid al completo ha sido citada por el técnico italiano Carlo Ancelotti para el duelo liguero ante el Alavés, dejando los dos descartes que tiene que realizar para el mismo sábado, día del partido. (vídeo) .- Barcelona (España).- El Barcelona, tras el empate (1-1) cosechado en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Nápoles, hizo este viernes una sesión de recuperación con el duelo del próximo domingo (16.15 horas) contra el Valencia en el horizonte. (vídeo) .- Pekín (China).- Multitud de personas veían este viernes las competiciones deportivas de los JJOO de invierno de Pekín 2022 en la plaza de la cultura, donde también se retransmitirá la ceremonia de clausura que se llevará a cabo el 20 de febrero. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- Corría el año 2009 y Diego Forlán acababa de proclamarse Pichichi de la Liga española y Bota de Oro europea con el Atlético de Madrid. Mientras, en Durazno, una ciudad del centro de Uruguay, un empresario argentino anunciaba que el inglés David Beckham jugaría allí un partido amistoso. Jamás sucedió. (vídeo) (audio) .- Madrid (España).- "Sigue haciendo esas paradas, David, y retuitearé lo que me pidas", publicó esta semana Juan Mata al compartir en Twitter un vídeo de Rebels Gaming. Este equipo de 'eSports' es la nueva aventura empresarial del portero del Manchester United David de Gea, cuyo patrimonio está estimado en 52 millones de euros. El miércoles se reencontrará con el Atlético de Madrid, once años después. (vídeo) 