5-0. Panamá golea a Barbados en el arranque de las eliminatorias mundialistas

Ciudad de Panamá, 17 feb La selección femenina mayor de Panamá, con un doblete de la delantera Karla Riley, derrotó este jueves 5 goles por 0 a su similar de Barbados en el arranque de la fase eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Panamá arrancó todo desde el inicio el partido, en un primer tiempo que fue todo de las locales. Al minuto 8 llegó la primera advertencia de las panameñas, cuando Karla Riley sacó un disparo que desvió la arquera barbadense Kamillah Burke, ahogando el grito de gol de las centroamericanas. Dos minutos después, Katherine Castillo volvió a intentar con un remate de lejos, pero sin dirección al arco. Panamá no prestó la pelota, teniendo más de cinco remates claros frente al arco de Barbados, pero la mayoría de estos iban sin dirección al marco. No fue hasta el minuto 39, que en una jugada personal de Karla Riley, recibió una falta de Tiffany White dentro del área, que la árbitro Melissa Borjas sancionó con penal. Al minuto 41, la central Yomira Pinzón, con un remate pegado al palo derecho del arco defendido por Burke, concretó el tiro penal y puso el 1-0. Luego del gol, las panameñas siguieron intentando y en una descolgada de Katherine Castillo, la bajó de cabeza Lineth Cedeño, para que Riley la empujara al 45+1 y poner el 2-0 en el tanteador. El segundo tiempo fue una copia al carbón de la primera mitad, una Panamá encimada buscando los goles, ante un rival que se mostró indefensa. Esa insistencia de las panameñas dio frutos al minuto 47, cuando Karla Riley, recibió pase de Natalia Mills, y sacó un bombazo para poner el 3-0. Luego de ese gol, las panameñas siguieron presionando, pero no lograban aumentar la cuota goleadora, mientras que las barbadenses optaron por parar a sus rivales a patadas. Al minuto 83 llegó el 4-0 por conducto de Laurie Batista, quien cobró un penal, luego de una mano en el área de Daphne Watson-James. En la reposición, precisamente al minuto 90+3, Katherine Castillo, con un remate de larga distancia, marcó el definitivo 5-0. Las panameñas, que igualan con tres puntos con El Salvador en la tabla de posiciones, pero por diferencia de goles son las segunda clasificadas del grupo D, ahora se alistan para el domingo próximo enfrentar de visita a Belice. - Ficha técnica 5. Panamá: Sasha Fábrega; Carina Baltrip-Reyes, Katherine Castillo, Yomira Pinzón, Yerenis De León; Deysiré Salazar, Kenia Rangel (m.88 Nicolle De Obaldia), Laurie Batista, Karla Riley (m.77 María Guevara); Natalie Mills (m.65 Erika Hernández) y Lineth Cedeño (m.65 Gabriela Villagrand). Seleccionador: Ignacio Quintana. 0. Barbados: Kamillah Burke; Adrienne Forde, Keinelle Johnson, Acacia Small (m.88 Moesha Goodman), Alyssa Yarde; Ashanee Thompson, Rianna Cyrus, Makela Alleyne (m.88 Brittany Branker-White) , Soraya Toppin-Herbert (m.67 Daphne Watson-James) , Tiffany White (m.67 Cheyanna Burnett-Griffith) ; Marissa King (m.56 Tanija Maughn) Seleccionador: Mario Harte. Árbitro: La hondureña Melissa Borjas amonestó a Marissa King, Makela Alleyne, Tanija Maughn y expulsó con dos amarillas a Alyssa Yarde y a Keinelle Johnson. Goles: 1-0, m.39: Yomira Pinzón (penal). 2-0, m.45+1: Karla Riley. 3-0, min 47: Karla Riley. 4-0, min. 83: Laurie Batista. 5-0, min.93: Katherine Castillo. Incidencias: Partido de la fase de clasificación de las eliminatorias de la Concacaf hacia el al Mundial femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, jugado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña.