142-111: Kennard y los Clippers se dan un festín a costa de los Rockets

David Villafranca Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb Los Angeles Clippers, con Luke Kennard como francotirador con 8 triples, se aprovecharon de la pobre defensa de los Houston Rockets (142-111) y se dieron un festín antes del parón por el All-Star que se juega este fin de semana. Kennard, que competirá el sábado en el concurso de triples del All-Star, brilló en los Clippers con 25 puntos y un fabuloso 8 de 9 en triples. Los angelinos lograron su mayor anotación de la temporada y se gustaron ante unos Rockets muy deficientes atrás y que permitieron un 55,4 % de acierto de los locales con un 51,4 % en triples (18 de 35). Jalen Green, número dos del último draft, fue el principal referente de los Rockets con 21 puntos. Marcus Morris (27 puntos y 5 rebotes), Terance Mann (20 puntos y 8 rebotes) e Ivica Zubac (13 puntos y 10 rebotes, 5 de ellos ofensivos) también destacaron en unos Clippers que masacraron a los Rockets en el rebote (50 frente a 35) y que ya ganaban de 28 puntos en el tercer parcial. Sin nada que jugarse en un último cuarto intrascendente, la anécdota de la noche la dejó la presencia entre el público y en primera fila de Patrick Beverley, exjugador de los Clippers y que acudió a la cancha de su antiguo equipo vistiendo una camiseta de Zubac. KENNARD AL FRENTE DE LA AVALANCHA Ivica Zubac se hizo fuerte en la pintura con 6 puntos en un visto y no visto aunque los Clippers tomaron velocidad sobre todo gracias a su 3 de 3 de triples entre Nicolas Batum, Marcus Morris y Terance Mann (19-14 con 6.53 por jugarse). Jae'Sean Tate (9 puntos) sostuvo en cierta medida a los Rockets mientras Mann sacaba músculo en los Clippers. Sin embargo, la defensa de los de Houston era para echarse a llorar y los Clippers cerraron el primer cuarto con un 62,5 % en tiros de campo y un 75 % en tiros de tres (36-27). El segundo parcial solo tuvo un nombre: el de Luke Kennard. Como si estuviera calentando motores para el All-Star, Kennard soltó toda la artillería que llevaba en la muñeca y enchufó 6 de 8 desde la línea de tres en el segundo cuarto. Kennard llegó al descanso con 19 puntos (todos anotados en el segundo parcial) frente a unos Rockets que no ofrecían mucha resistencia. No obstante, los de Houston, gracias a Christian Wood (11 puntos) y Jalen Green (10 puntos), corrigieron algo el marcador tras haber ido perdiendo de 17 puntos y haber concedido un 58 % de acierto de los Clippers (71-59) . Después de la primera parte, dio la impresión de que los angelinos solo tenían que apretar un poco más el acelerador para romper el partido cuando quisieran. Sin perder el tiempo, los Clippers se pusieron a ello con un parcial de 12-5 en la reanudación encabezado por Morris con dos triples (83-64 con 9.44 por disputarse). Además, Zubac parecía un imán en la zona y no paraba de atormentar a los Rockets en el rebote ofensivo. Los angelinos superaron por primera vez la barrera de los 20 puntos con un contraataque de Mann (87-66 a falta de 6.21) y la diferencia no dejó de crecer a partir de ahí. Morris sacó pecho en el tercer parcial (107-79) con 17 puntos como parte de unos Clippers que pasaron por encima de unos Rockets sin recursos y con los brazos bajados ya antes de encarar un último parcial sin historia. EFE dvp/ea (foto)