1-0. El cubano Espino le da el triunfo al Comunicaciones ante Colorado

José Carlos Móvil Ciudad de Guatemala, 17 feb El centrocampista cubano Karel Espino marcó este jueves el agónico gol del triunfo con el que el Comunicaciones de Guatemala superó por 1-0 al Colorado Rapids de Estados Unidos en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El partido, disputado en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala, se definió en el minuto 88 con el gol de Espino, tras un disparo de pierna derecha desde casi 30 metros de distancia. Espino, de 20 años, decretó sorpresivamente el gol que deja con ventaja al Comunicaciones para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), programado para el 23 de febrero en Estados Unidos. El gol del cubano, que había ingresado cuatro minutos antes al encuentro, llegó después de que su compañero José Contreras le cediera el balón en un tiro libre que, por lo lejos de la portería del Colorado Rapids, parecía imposible de concretarse. Sin embargo, el balón rozó levemente en otro jugador y se coló en el arco del guardameta estadounidense mexicano William Yarbrough para la victoria del Comunicaciones y el delirio de casi 5.000 aficionados, una cifra de aforo menor a la habitual debido a la covid-19. La anotación de Espino deja la serie inclinada en favor del equipo guatemalteco tras un partido sin muchas opciones de gol y donde el Comunicaciones tuvo más control del partido bajo el mando del entrenador uruguayo William Coito Olivera. El Colorado Rapids, dirigido por el estadounidense Robin Fraser, no tuvo mayores oportunidades de hacerse presente en el marcador y parecía llevarse un punto de Guatemala hasta el disparo de Espino. Para el Comunicaciones la victoria no es una sorpresa después de que en diciembre pasado se llevara la Liga Concacaf 2021, que aglutina a los mejores equipos de Centroamérica, El Caribe y Canadá. Pese a ello, para el partido de vuelta la proeza no será fácil ya que varios de sus jugadores no estarán disponibles debido a que las vacunas contra la covid-19 no son validas para ingresar a Estados Unidos, además de que otros tiene algunos asuntos migratorios pendientes, según medios locales. El ganador de la llave enfrentará en cuartos de final al triunfador de la serie entre el New York City y el Santos de Guapiles costarricense. Espino, nacido en La Habana y varias veces internacional con su país, llegó a Comunicaciones en 2021 después de que el club guatemalteco lo observara en una Copa de Oro. Ficha técnica: 1. Comunicaciones: Kevin Moscoso; Stheven Robles, José Corena, Alexander Larín, Manuel Gamboa; Rodrigo Saravia (m.84, Karel Espino), Jorge Aparicio, José Manuel Contreras; Andrés Lezcano (m.74, José Ayoví), Kevin López (m.84, Iván García) y Juan Anangonó. Entrenador: William Coito Olivera (uruguayo) 0. Colorado: William Yarbrough; Lalas Abubakar, Danny Wilson, Auston Trusty, Keegan Rosenberry; Collen Warner (m.58, Bryan Acosta), Jack Price, Anthony Kaye (m.78, Max da Silva); Lucas Esteves, Jonathan Lewis (m.59, Michael Barrios) y Diego Rubio. Entrenador: Roben Fraser. Goles: 1-0, m.88: Karel Espino. Árbitro: el hondureño Selvyn Brown. Amonestó a Robles por Comunicaciones. Incidencias: Partido de ida de los octavos de finales de la Liga de Campeones de la Concacaf jugado en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la Ciudad de Guatemala ante 4.900 personas. EFE jcm/ics (foto)