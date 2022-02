Zelenski reitera que para Ucrania la OTAN es una "garantía de seguridad"

Londres, 17 feb El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró este jueves que para su país la OTAN es una "garantía de seguridad" y revindicó su derecho a poder elegir sus propias alianzas. "La OTAN es una garantía de seguridad. ¿Cómo podríamos elegir ningún otro camino? Para nosotros es una garantía de no perder nuestra independencia", señaló Zelenski en declaraciones a la BBC. El presidente ucraniano también acusó a "países de la UE" (sin citarlos) de "seguir el juego" a Rusia, algo que, a su juicio, es "incorrecto". "No podemos cerrar los ojos y decir que es sólo Rusia la que no nos quiere (en la OTAN). Eso no es cierto", dijo. Pese a todo, reconoció que un posible camino hacia el ingreso en la Alianza Atlántica sería "largo", aunque no requeriría de un referéndum en el país, pues esa voluntad ya está recogida, aseguró, en la Constitución ucraniana. Para Zelenski, Rusia arguye su temor a que Ucrania ingrese en la OTAN "para justificar su presencia en la frontera", después de que, según los cálculos de las potencias occidentales Moscú haya acumulado a unos 150.000 militares junto a Ucrania. "No se trata de la OTAN, se trata del futuro de la gente (...) Sólo hablamos de nuestra independencia, de lo que nosotros decidamos hacer en el futuro", agregó. Los países aliados temen que una invasión rusa de Ucrania puede ser ahora "inminente", pese a que Moscú haya anunciado públicamente que ha comenzado el repliegue de sus fuerzas. EFE er/vh