Yellen pide nuevo fondo de Banco Mundial para combatir pandemias

Janet Yellen, U.S. Treasury secretary, speaks during the U.S. Conference of Mayors winter meeting in Washington, D.C., U.S., on Wednesday, Jan. 19, 2022. Yellen said she doesn't expect the omicron variant of the coronavirus to disrupt the ongoing economic recovery.

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, instó a sus homólogos de los principales países industrializados a apoyar la implementación de un nuevo fondo del Banco Mundial destinado a prevenir y prepararse para futuras crisis mundiales de salud.

Un nuevo “fondo de intermediación financiera” bajo los auspicios del Banco Mundial ayudaría a abordar las brechas en la preparación, particularmente entre los países de bajos ingresos, dijo Yellen el jueves.

“No vemos esto como un fondo de dinero que permanece inmóvil esperando para responder a la siguiente pandemia”, dijo Yellen. “Se utilizará en el corto plazo para incentivar a los países a realizar inversiones para llenar los vacíos existentes en su capacidad, y nuestra capacidad colectiva, para prevenir y prepararse para la próxima crisis”.

Sus comentarios esencialmente respaldaron una propuesta hecha el año pasado por una comisión creada por el G20, conocida como Panel Independiente de Alto Nivel, para estudiar la preparación para una pandemia. El panel pidió a los gobiernos que comprometan al menos US$75.000 millones durante los próximos cinco años para combatir pandemias.

Yellen fue una entre una serie de ministros de finanzas que decidieron no asistir de forma presencial a la reunión del G20 en Yakarta, Indonesia, debido a un aumento en los contagios por la variante ómicron del covid-19. Sus comentarios formaron parte de un evento centrado en el fortalecimiento de la cooperación mundial relacionada con la salud.

