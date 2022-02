Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja 0,71 % ante situación en Ucrania

Nueva York, 17 feb Wall Street abrió este jueves en rojo en todos sus indicadores y el principal, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,71 % pendiente del conflicto en Ucrania, que esta misma mañana se aceleraba ante la denuncia de ataques rusos en la frontera. Media hora después de la apertura en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortaba 247,01 puntos y se situaba en 34.687,26, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,74 % o 32,89 unidades, hasta 4.442,12. El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más grandes del mercado, descendía un 0,80 % o 113,69 enteros, hasta 14.010,40. El parqué neoyorquino volvía a caer así por segundo día consecutivo, después de que el martes viviera una jornada positiva por el anuncio de una retirada de tropas rusas en la frontera con Ucrania, anuncio que luego ha quedado matizado con una nueva escalada de amenazas y advertencias entre Rusia y Estados Unidos, principalmente. Esta misma mañana, Rusia anunció que expulsa al "número dos" de la embajada estadounidense en Moscú, mientras que el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, alertó de que Rusia no solo no está retirando a sus tropas, sino que las acerca cada vez más hacia Ucrania. Todo esto se produce en un contexto de muy alta inflación en Estados Unidos, que sin embargo no ha impedido una sustancial alza de las ventas del comercio minorista en enero (3,8 %), muy por encima de lo esperado. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía ligeramente, un 1,982 %. Por sectores, el rojo era la tónica dominante y las pérdidas mayores se registraban en las empresas de tecnología (-1,39 %), finanzas (-1,26 %) y comunicaciones (-1 %); solo el sector energético se salvaba de este ambiente bajista con una ganancia del 0,66 %. Entre los treinta valores del Dow Jones, casi todo eran números rojos, destacando la caída de Salesforce (-3,15 %), 3M (-2,87 %) y Caterpillar (-1,73 %); solo cotizaban en verde Cysco (4,79 %) y Walmart (2,27 %).