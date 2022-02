Valíeva, fuera del podio; Shcherbakova gana el oro y Gisin revalida combinada

Redacción Deportes, 17 feb La rusa Kamila Valíeva se quedó fuera del podio de patinaje artístico de Pekín 2022 después de su actuación en el programa libre individual, tras el que sus compatriotas Anna Shcherbakova y Alexandra Trusova se repartieron el oro y la plata, y la japonesa Sakamoto Kaori se hizo con el bronce. Marcada por la participación de la joven patinadora rusa y la polémica generada por su positivo, la jornada de este jueves tuvo también como protagonistas a la suiza Michelle Gisin, que revalidó el título de combinada de esquí alpino, la sueca Sandra Naeslud, que se impuso en esquí cross, y la japonesa Miho Takagi, oro en 1.000 metros de patinaje de velocidad. SHCHERBAKOVA SE CORONA; VALÍEVA SE HUNDE La rusa Kamila Valíeva se quedó sin medalla en Pekín 2022, después del programa libre de este jueves en el que no pudo repetir su gran actuación hace dos días en el corto (82.16), que la hacía partir como la principal favorita para la victoria. La joven campeona de Europa de 15 años fue la última en competir y su ejercicio, con la música del bolero de Ravel, mereció una puntuación de 141,93, que la ubicó quinta en la prueba de hoy. La suma total otorgó a Valíeva una nota de 224,09 y la cuarta posición final en estos Juegos. A la espera el desenlace de su positivo, la patinadora rusa abandonó la pista entre lágrimas después de una actuación con caídas y errores que no cometieron sus compañeras de equipo Shcherbakova y Trusova, que pudieron recoger finalmente sus medallas. El COI había decidido que si Valíeva tenía que subir al podio la entrega no habría sido este jueves en Pekín. El título olímpico fue para Anna Shcherbakova, vigente campeona del mundo, con un total de 255,95 puntos. Tras ser segunda en el programa corto (80.20 puntos), Shcherbakova, de 17 años, obtuvo una puntuación de 175,75 en el libre, inferior a la de Alexandra Trusova (177,13), la mejor en el programa de este jueves y que tuvo una nota final fue 251,73. La japonesa Sakamoto Kaori ganó el bronce con una puntuación de 153,29 en su programa y un total de 233,13, que la convirtió en la cuarta patinadora artística de Japón en finalizar en el top 3 de unos Juegos. LA SUIZA GISIN REVALIDA EL TÍTULO DE COMBINADA La suiza Michelle Gisin revalidó el título olímpico de combinada de esquí alpino en la prueba de este jueves, en la que la estadounidense Mikaela Shiffrin volvió a salirse de la pista, como la ocurrió en el eslalon y el gigante, y se quedó sin medalla. La doble campeona olímpica, séxtuple oro mundial y triple ganadora de la Copa del Mundo, había marcado el quinto tiempo en el descenso y apuntaba al oro, pero tendrá que esperar a su última oportunidad en Pekín, el próximo sábado en la prueba por equipos. Con esta victoria Michelle Gisin es la segunda esquiadora de la historia que repite oro en unos Juegos, después de la croata Janica Kostelic, que lo hizo en Turín 2006 tras imponerse en Salt Lake City (EEUU) cuatro años antes. Suiza copó el podio con Gisin en lo más alto, con un tiempo de 2 minutos, 25 segundos y 67 centésimas, y con Wendy Holdener en el segundo escalón, a un segundo y cinco centésimas de su compatriota. La italiana Federica Brignone fue bronce a un segundo y 85 centésimas. CANADÁ DERROTA A EEUU (3-2) EN LA FINAL DE HOCKEY FEMENINO La selección femenina de Canadá se impuso por 3-2 a la de Estados Unidos en la final de hockey, en la que se mostró muy superior y al final del primer tiempo ya disponía de dos goles de ventaja. Sarah Nurse y la capitana Marie-Philip Poulin, en dos ocasiones, firmaron los tantos de Canadá, frente a los logrados por Hilary Knight y Amanda Kessel para Estados Unidos. Desde que el hockey femenino entró en los Juegos en 1998, todas las medallas de oro han ido a parar a Canadá (cinco) y Estados Unidos (dos). El miércoles Finlandia se hizo con el bronce tras ganar a Suiza (4-0). SUECIA CELEBRA SU SÉPTIMO ORO Y JAPÓN EL TERCERO La sueca Sandra Naeslud elevó a siete los oros de su país al imponerse en la final de esquí cross, por delante de la canadiense Marielle Thompson y de la alemana Daniela Maier. Naeslud, de 26 años y gran favorita y dominadora de esta prueba en la Copa del Mundo, cumplió con los pronósticos y no dio opción a sus rivales. En patinaje de velocidad la japonesa Miho Takagi se impuso en la prueba de 1000 metros, con un tiempo de 1:13.19, que es nuevo récord olímpico en la distancia al mejorar la marca que poseía la neerlandesa Jorien ter Mors (1:13.56) desde PyeongChang (KOR) 2018. Takagi se impuso a la neerlandesa Jutta Leerdam (+0.64 segundos) y a la estadounidense Brittany Bowe (+1.42), dueña del récord del mundo con 1:11.61, conseguido en 2019 en Salt Lake City (EEUU). NORUEGA AMPLÍA A 29 SUS MEDALLAS CON EL ORO EN LA COMBINADA NÓRDICA Noruega continúa al frente del medallero con un total de 29 metales, después de lograr el decimocuarto oro -7 platas y 8 bronces-, con la victoria en la combinada nórdica por equipos, por delante de Alemania y Japón, que fueron plata y bronce respectivamente Joergen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Espen Bjoernstad y Espen Andersen subieron al podio después de conseguir 469,4 puntos en la prueba de salto de trampolín, dominada por Austria (475.4 puntos) e imponerse en esquí de fondo 4x5 kilómetros con un tiempo de 50.45.1. Alemania hizo 51:40.0, Japón 51.40.3 y Austria cayó al cuarto puesto con 51.44.7.