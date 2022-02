Una veintena de economistas piden a Maduro publicar el presupuesto nacional

Caracas, 17 feb Una veintena de economistas venezolanos solicitaron este jueves al Gobierno del presidente Nicolás Maduro publicar el presupuesto nacional, así como las estadísticas económicas y sociales que elaboran los distintos entes estatales. "Desde 2016, el Poder Ejecutivo no ha publicado las respectivas leyes de presupuesto, contraviniendo claramente lo establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución. (...) De esta manera, sin la publicación en la Gaceta Oficial (documento oficial donde se publican leyes y mandatos), no existe ley de presupuesto válida", dijeron los economistas en un comunicado conjunto. Por esta razón, sostuvieron que "los funcionarios a cargo de la administración pública, presumiblemente, han estado incursos en actos reñidos con la ley". El grupo denunció que las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, el producto interno bruto (PIB) desde el primer trimestre de 2019, al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza. "Esta situación constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas", afirmaron. La Ley de Presupuesto de 2022, aprobada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el 14 de diciembre de ese año, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, recordaron. "Solamente se pudo conocer su exposición de motivos, la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales, tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas". EFE csm/gdl/dmt