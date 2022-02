Ucrania y milicias prorrusas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego

Redacción Internacional, 17 feb El Gobierno ucraniano y las milicias separatistas prorrusas apoyados por Moscú se acusaron mutuamente de violar el régimen de alto el fuego en el este de Ucrania, donde se enfrentan desde hace casi ocho años en un conflicto que se ha cobrado más de 14.000 vidas. En Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, resaltó su preocupación "por el aumento de los combates". El alto el fuego en el Donbás se lleva incumpliendo desde que se instauró en 2015 con menores o mayores incidentes, que recoge cada día la Misión Especial de Supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Ni Estados Unidos ni los países de la Alianza Atlántica se han creído el anuncio ruso de retirada de tropas de las fronteras con Ucrania. Bien al contrario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido de que la presencia de tropas rusas es "amenazante" y que todavía es "claramente posible" que Rusia invada ese país. Esto es un resumen de lo acontecido en esta jornada hasta ahora: - El Gobierno ucraniano y las milicias separatistas prorrusas apoyados por Moscú se acusaron mutuamente de violar el régimen de alto el fuego en el este de Ucrania. El ministerio de Defensa de Ucrania denunció que este miércoles los prorrusos violaron el alto el fuego en 29 ocasiones, sin que se produjeran bajas en las filas de las fuerzas gubernamentales. - Las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) aseguraron que el Ejército ucraniano atacó con fuego de morteros las inmediaciones de nueve localidades bajo su control, según la agencia de los separatistas prorrusos DAN. Los ataques se produjeron entre las 05.32 y 07.42 horas de esta mañana, con el empleo de morteros de 120 y 82 mm, lanzagranadas y ametralladoras. - El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo en Bruselas: "De lo que tenemos evidencia y estamos muy preocupados es sobre el aumento de los combates y fuertes bombardeos en algunas partes de la frontera". - El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, participará este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que tiene previsto denunciar que Rusia continúa con sus planes para una "invasión inminente" de Ucrania. - Rusia afirmó, a través del portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, que el retorno a sus cuarteles permanentes de las tropas que participaron en ejercicios militares en regiones próximas a Ucrania ha comenzado, que no se efectúa en un solo día, y rechazó como infundadas las acusaciones sobre el envío de nuevas fuerzas hacia la frontera ruso-ucraniana. - Rusia transmitirá hoy a EEUU su reacción a la respuesta estadounidense a las demandas de seguridad planteadas por Moscú, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. "Hoy enviaremos esa carta a la parte estadounidense", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su homólogo italiano, Luigi Di Maio. El contenido se hará público en las próximas horas. - El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó que este viernes decidirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre la retirada de los soldados rusos que participan en los ejercicios militares conjuntos en territorio bielorruso, incluido en el sur, limítrofe con Ucrania. - El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, amenazó con emplazar armas nucleares "o incluso supernucleares" en el país si se ve amenazado, en momentos en que las tensiones entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania, apoyada por Occidente, alcanzaron niveles sin precedentes. - El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, aseguró que Rusia no ha comenzado a retirar sus tropas alrededor de Ucrania, sino que sigue adelante la acumulación militar, e incluso hizo referencia a la construcción de un puente entre Bielorrusia y las proximidades de Ucrania. - El Ministerio de Defensa ruso aseguró que diez convoyes militares con cargamento pesado o peligroso abandonaron Crimea tras concluir el martes los ejercicios en la península ucraniana anexionada por Rusia en 2014, según las agencias rusas. - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recalcó que la Alianza está "preocupada" por la posibilidad de que Rusia intente realizar una operación de "bandera falsa" en el este de Ucrania, diseñada para que parezca un ataque contra los rusos o rusoparlantes en Ucrania como una excusa para entrar en territorio ucraniano. - La OSCE ha convocado para este viernes una reunión de sus 57 estados miembros, entre ellos Ucrania, Rusia, EEUU y todos los de la Unión Europea (UE), para que Moscú informe sobre sus actividades militares. Rusia se niega a participar, como ya hizo con una reunión anterior. - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebran este jueves una reunión informal para discutir la crisis con Rusia, con el objetivo de intercambiar información tras los últimos esfuerzos diplomáticos y en el que no está previsto que se aprueben sanciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, trasladarán al resto de jefes de Estado y de Gobierno los resultados de sus recientes reuniones con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE int/lab