Solari asegura que América se recuperará, si reacciona como ante Mazatlán

Mazatlán (México), 16 feb El argentino Santiago Solari, entrenador del América del fútbol mexicano, aseguró que si su equipo juega como lo hizo este miércoles en la segunda mitad ante Mazatlán, recuperará el paso en el torneo Clausura. "Me quedo con el segundo tiempo, con la reacción, con las ganas de empatar un partido hacia arriba. Me quedo con la generación; hemos tenido opciones de gol. El torneo es largo, debemos corregir el y jugando como en el segundo tiempo, seguramente lo haremos", señaló Solari en una rueda de prensa. América sumó su tercera derrota en cuatro salidas en el Clausura al caer 2-1 ante el Mazatlán en un partido pospuesto de la segunda jornada; los azulcremas bajaron al decimocuarto lugar con 10 goles recibidos, la tercera peor defensa del campeonato. Solari aceptó que América fue superado en el inicio del duelo de este miércoles y al recibir dos goles, del argentino Gonzalo Sosa y del mexicano Miguel Sansores, fue difícil dar la vuelta. "Debemos asumir la responsabilidad de haber concedido el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos; ellos salieron con ímpetu, aprovecharon sus oportunidades, nos dominaron y luego el esfuerzo al final del primer tiempo y el segundo, no alcanzó", dijo. Al referirse a la crisis del América, Solari se negó a asumirse como el culpable porque, según consideró, el fútbol es un deporte de equipo. "Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos, o no logramos competir, la responsabilidad es de todos, igual que cuando se gana o se baten récords. Es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos sacar; no hay división, trabajamos juntos todos los días", explicó. Solari sí reconoció que en el principio del encuentro su planteamiento táctico no funcionó y ahí sí es su responsabilidad. "El fútbol tenemos revancha; la tenemos pronto en casa", agregó, en referencia al encuentro ante Pachuca el domingo en el estadio Azteca, en la sexta jornada del campeonato. EFE gb/ics