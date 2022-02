Rusia busca "probar el temple" de Occidente, dice ministra británica

Londres, 17 feb Rusia se prepara para "probar el temple" de Occidente al prolongar la presencia de fuerzas militares en su frontera con Ucrania durante meses, según advirtió este jueves la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss. En un artículo publicado en el periódico "The Telegraph", la ministra indicó que no hay que dejarse llevar por una "falsa sensación de seguridad" después de que Rusia indicase que había empezado a retirar a algunos de sus militares. "No debemos dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad por parte de Rusia que afirma que algunos militares están regresando a sus cuarteles, mientras que, de hecho, la acumulación militar rusa no muestra signos de desaceleración", dijo Truss. "Actualmente no hay evidencia de que los rusos se estén retirando de las regiones fronterizas cercanas a Ucrania", indicó. La ministra, que hoy inicia una visita a Ucrania y Polonia, avisó de que Rusia podría prolongar la actual situación para "pasar semanas, sino meses, subvirtiendo a Ucrania y desafiando la unidad occidental. Esta es una prueba de nuestro temple". Truss espera reunirse con sus homólogos ucraniano -Dmitro Kuleba- y polaco -Zbigniew Rau- para "demostrar el apoyo unánime a la soberanía de Ucrania" entre los países europeos, según indicó un comunicado del ministerio de Exteriores. El sábado, la ministra asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que estrechará lazos con los aliados estratégicos del Reino Unido, agregó el ministerio. EFE vg/pi