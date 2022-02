Retirada de Mali: más inseguridad, influencia rusa y diálogo con yihadistas

Bamako/Rabat, 17 feb Más inseguridad en zonas especialmente inestables del país, un aumento de la influencia rusa y la apertura de un diálogo entre el gobierno golpista y los grupos yihadistas son las posibles consecuencias de la retirada de Mali de las tropas de la coalición antiterrorista liderada por Francia anunciada hoy por el presidente galo, Emmanuel Macron. Los interrogantes que se abren de cara a la partida de las misiones Barkhane y Takuba, presentes desde hace nueve años en Mali, son varios y pasan también por el futuro de los intereses económicos franceses en su excolonia y por el avenir de las tres misiones que continuarán en el país: la Minusma de paz de la ONU, la EUTM de entrenamiento militar de la UE y la antiterrorista de los países del G5 Sahel. La retirada se produce en un momento de especial vulnerabilidad en Mali, con un gobierno militar en el poder tras dos golpes de Estado, un embargo económico de los países vecinos de la CEDEAO por negarse a convocar elecciones y continuos ataques de los dos grupos yihadistas que operan en el territorio: el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, leal Al Qaeda, y el Estado Islámico del Gran Sahara. RECRUDECIMIENTO TERRORISTA Solo en los pasados tres días, alrededor de 40 civiles fueron asesinados en diferentes ataques en la región de Gao, una de las tres de las que se retirarán las tropas lideradas por Francia, y la Minusma registró en las últimas tres semanas numerosos ataques contra sus cascos azules con explosivos improvisados. Es un recrudecimiento de la violencia que los expertos atribuyen a la intención de los yihadistas de posicionarse en esos territorios tras la noticia de la salida occidental. "La primera consecuencia es que los grupos terroristas puedan hacerse con más territorio", explica a Efe el analista político maliense Alex Kalambry, quien recuerda que una de sus reivindicaciones para negociar la paz con las autoridades malienses era la retirada de las tropas francesas. Y es que la retirada de tropas podría suponer también la reapertura de la vía de diálogo con los yihadistas, vetada por Francia y que ya exploró el gobierno de Ibrahim Boubacar Keita. "Hablar con los yihadistas y luchar contra el terrorismo no es contradictorio", dijo el entonces presidente en febrero de 2020, seis meses antes del primer golpe de Estado, que le derrocó. Esto es, para Kalambry, una posibilidad, si bien el analista guarda sus reservas sobre la unidad de criterio de los yihadistas. "Hay que tener en cuenta que se enfrentan entre ellos, no hay un liderazgo unido, por lo que puede ser una posición no compartida por todos". RUSIA, PERO TAMBIÉN TURQUÍA Y CHINA Otra posible consecuencia de la salida militar es el aumento de la influencia de Rusia, un país al que el gobierno maliense lleva meses comprando armamento alegando que lo hace ante la imposibilidad de recurrir a otros socios y ante la falta de resultados de las misiones franceses. "Nuestro país está ocupado por los terroristas. Estamos buscando a un socio para liberar nuestro país. Hemos vuelto a nuestro socio histórico en materia de defensa, ya que el 80 % de nuestros oficiales están formados en Rusia", afirmó hace unas semanas el primer ministro maliense, Choguel Maïga, aludiendo a un pasado de relación estrecha con la antigua Unión Soviética. El despliegue de centenares de mercenarios de la compañía militar privada rusa Wagner denunciado por Francia el pasado diciembre fue, de hecho, el comienzo de la escalada de tensión bilateral, que ha desembocado en un movimiento que abre ahora un camino abonado a Rusia y otros países que cooperan con Mali en material de defensa, como Turquía y China, para aumentar su influencia. A esas denuncias le siguieron meses de tensiones del gobierno maliense con Francia, a la que Mali acusa de acaparar su soberanía sobre los territorios en los que opera, todo ello alimentado por un rechazo popular a las fuerzas francesas materializado en dos manifestaciones multitudinarias en Bamako. "LA ESTRATEGIA DE FRANCIA HA MOSTRADO SUS LÍMITES" Para muchos malienses, como Moctar Sy, presidente del movimiento Generación Comprometida, la retirada "era un mal necesario". Preguntado por Efe, Sy aboga por que Mali sea capaz de desarrollar sus propias soluciones después de que la estrategia de Francia en el país haya "mostrado sus límites". "Es evidente que esta partida va a dejar un vacío", apunta Sy, quien pide a los socios africanos y europeos que "acompañen a Mali en esta salida de la crisis" y piensen en cómo mejorar su ayuda. "Tenemos que salir de la incomprensión, de todo lo que significa una escalada diplomática, y encontrarnos en lo esencial: asegurar la estabilidad y la paz en el Sahel". Otra pregunta que se abre es el futuro de los intereses franceses en el país. Numerosas ONG galas, empresas privadas -muchas dedicadas al negocio minero, pero también de abastecimiento de agua y luz- y bancos están instalados en el país, con el que Francia mantiene estrechos lazos desde la descolonización en 1960. Un escenario incierto en una región especialmente débil, el Sahel, azotada también por la sequía y el fenómeno migratorio y en la que se enfrentan el interés europeo de darle estabilidad ante la proximidad al continente y la creciente influencia de Rusia, en un contexto de alta tensión por la crisis ucraniana.