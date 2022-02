Rekik estará de baja "un tiempo" por una lesión muscular, según Lopetegui

Sevilla, 17 feb El central neerlandés del Sevilla Karim Rekik sufre una "lesión muscular" que, en principio, le tendrá "apartado un tiempo de los terrenos de juego", manifestó su técnico, Julen Lopetegui, tras la victoria por 3-1 en la ida del 'play-off' previo a los octavos de final de la Liga Europa ante el Dinamo de Zagreb. "Rekik parece que tiene una lesión aguda, muscular, no tiene buena pinta y parece que puede tenerle apartado un tiempo de los terrenos de juego", vaticinó en rueda de prensa el entrenador sevillista, quien indicó que su baja se une a otras en la plantilla "en un año muy difícil" en esta materia. Afirmó, no obstante, que tienen que "rehacerse y afrontar todas estas circunstancias". "No podemos pararnos a lamentarnos (por las lesiones), sino seguir adelante y competir; es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo", añadió. Lopetegui se congratuló, por otro lado, de la reaparición del capitán y lateral derecho, Jesús Navas, después de tres meses y medio lesionado, pues es "un jugador importante" y al que necesitan, y precisó que ahora "tiene que recuperar las mejores sensaciones" tras una dolencia "compleja y que precisa "ese tiempo, esos minutos". También señaló que han terminado con diversas molestias el partido contra los croatas dos defensas, el brasileño Diego Carlos Santos y el francés Jules Koundé, y el delantero francés Anthony Martial. En el caso del central brasileño, Diego Carlos declaró que no tiene "nada grave" a pesar de que se derrumbó en la última jugada del encuentro aquejado de un problema muscular, ya que sintió un pinchazo. "He tenido un pequeño susto al final, pero nada grave", comentó en la zona mixta Diego Carlos, quien también destacó que este primer duelo contra el Dinamo de Zagreb fue "un partido muy completo", en el que estuvieron "muy concentrados" demostrando que el equipo "va a más cada día", pues "los jugadores quieren la bola y buscan la portería". EFE 1010205 lhg/cc/jl