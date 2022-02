Reino Unido dice que Putin podría alargar la crisis de Ucrania durante meses

FOTO DE ARCHIVO: La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, en una ceremonia de colocación de una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido junto al Muro del Kremlin en Moscú, Rusia, 10 de febrero de 2022. REUTERS/Maxim Shemetov

LONDRES, 17 feb (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, podría alargar la crisis de Ucrania durante meses en un intento de desafiar la unidad de Occidente, declaró la ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss.

"Actualmente no hay pruebas de que los rusos se estén retirando de las regiones fronterizas cercanas a Ucrania", escribió Truss en el periódico The Daily Telegraph. "La acumulación militar rusa no muestra signos de desaceleración".

"No debemos hacernos ilusiones, Rusia puede alargar esto mucho más en una descarada estratagema para pasar semanas más -si no meses- subvirtiendo Ucrania y desafiando la unidad occidental", dijo Truss.

