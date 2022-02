Real Madrid-Alavés y Espanyol-Sevilla, en un nuevo pulso por la Liga

Madrid, 17 feb El Real Madrid reanuda, tras la dolorosa derrota de París, el pulso por la Liga en el Bernabéu frente al Alavés metido en descenso, en una jornada a la que sus perseguidores, Sevilla y Betis, llegan en mejor momento pero también con desgaste por la vuelta de la Liga Europa. Las carencias que el equipo del italiano Carlo Ancelotti mostró hace una semana en Villarreal, donde se dejó dos puntos para sumar solo 8 de los 15 posibles en lo que va de año, volvieron a aflorar ante el PSG, pese a recuperar al francés Karim Benzema para el once titular. Los blancos tienen ahora 4 puntos de ventaja sobre el Sevilla y defenderán esa renta el sábado frente al Alavés, que viaja a Madrid tras haber logrado ante el Valencia su primera victoria de la era José Luis Mendilíbar. Los vitorianos llevaban once jornadas sin ganar, desde el 6 de noviembre ante el Levante. La jornada 25 de Primera, que se abrirá mañana con el partido Elche-Rayo Vallecano y acogerá el derbi vasco en San Mamés con la visita de la Real Sociedad al Athletic, incluye para el domingo en la lucha por el título la visita del Sevilla al Espanyol la del Mallorca al Betis. El Barcelona y el Atlético de Madrid, que anoche no pudo con el Levante, colista, en su partido aplazado, también tienen compromisos a domicilio en los campos del Valencia y el Osasuna, respectivamente. Influidos por los resultados de esta noche en la Liga Europa, el Sevilla se volverá a postular como gran rival de los blancos frente a un equipo sólido en su casa, que pierde a Morlanes y a Melamed por las expulsiones del derbi en el que sumó un punto. Los de Julen Lopetegui acabaron con la victoria sobre el Elche con un racha de tres empates ligueros seguidos. También el Betis apostará por mantener su momento, firme en el tercer puesto de la tabla y con Nabil Fekir de dulce. Después de superar al Levante en la última jornada, el grupo que dirige el chileno Manuel Pellegrini espera al Mallorca, que tomó oxígeno con la victoria sobre el Athletic el pasado lunes para distanciare seis puntos del descenso. Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad reanudarán su pugna propia por la cuarta plaza de la Liga de Campeones, que ahora ocupa el primero, después de que los rojiblancos encajaran anoche su séptima derrota ante el Levante, que celebró su primera victoria a domicilio. Los atléticos visitan a Osasuna, un rival bien situado, que viene de ganar en Vallecas, aunque en casa no tiene la misma efectividad que a domicilio. La estadística en El Sadar indica dos victorias, seis empates y cuatro derrotas. Xavi Hernández y su equipo viajarán a Valencia, con el sabor agridulce del punto sumado ante el Espanyol y la baja por sanción de Gerard Piqué. El equipo de José Bordalás, semifinalista de la Copa del Rey, no encuentra la regularidad y perdió su último encuentro en Vitoria para alivio del Alavés. La Real Sociedad, a un punto (38) de Barça y Atlético, viajará a Bilbao para vivir un nuevo derbi vasco, con la rivalidad tradicional en juego, cuatro puntos de separación entre ambos equipos y aspiraciones europeas por medio. El Athletic se dejó los últimos tres puntos ante el Mallorca y la Real se reencontró con la victoria a costa del Granada, después de dos empates seguidos. Entre los dos equipos vascos en la tabla está el Villarreal, que igual que el Atlético reanudará la "Champions" la semana que viene, y que debe jugar ante el Granada este fin de semana. Después de sumar un punto frente al Real Madrid, igual que en la primera vuelta, los de Unai Emery examinan a un rival que no ha ganado este año y ha encajado cuatro derrotas seguidas, a cuatro puntos del descenso. El Getafe, con un punto más que el Granada y a 5 del descenso, viaja hasta Cádiz donde la situación es preocupante y el enfado con los arbitrajes no cesa. Los gaditanos, penúltimos, volverán a buscar la victoria que se les resiste en su casa desde mayo de 2021. Son los únicos que no lo han logrado en doce duelos, de los que han empatado siete. La jornada la abrirán mañana el Rayo Vallecano y el Elche, separados por 5 puntos (31-26), aunque los rayistas tienen un partido menos. Ambos vienen de perder. Los de Andoni Iraola ante Osasuna, y los de Francisco en el campo del SEvilla. El último encuentro lo jugarán el lunes Celta de Vigo y Levante, un duelo al que el colista llega con cierta moral recuperada tras el resultado en el Metropolitano. Los valencianos están ahora a 10 puntos de la salvación que marca el Granada, y el Celta, desde la mitad de la tabla, buscará su quinta victoria en Balaídos. - LaLiga Santander (jornada 25) . Viernes 18-feb 21.00 Elche-Rayo Vallecano . Sábado 19-feb 14.00 Granada-Villarreal 16.15 Osasuna-Atlético de Madrid 18.30 Cádiz-Getafe 21.00 Real Madrid-Alavés . Domingo 20-feb 14.00 Espanyol-Sevilla 16.15 Valencia-Barcelona 18.30 Betis-Mallorca 21.00 Ahletic Club-Real Sociedad . Lunes 21-feb 21.00 Celta de Vigo-Levante.