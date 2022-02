Quique: "Tenemos que recuperar nuestra esencia, nuestra dureza e incomodidad"

Getafe (Madrid), 17 feb Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este jueves que su equipo, después de perder 4-3 ante el Atlético de Madrid, tiene que recuperar su "esencia", su "dureza" y la "incomodidad" que generan habitualmente en todos sus rivales. El técnico del conjunto azulón es consciente del choque que disputará este sábado frente al Cádiz, un rival directo por la salvación. Por eso, apeló a la recuperación de las señas de identidad con las que ha conseguido sacar al Getafe de las plazas de descenso. "Son finales. Venimos jugando finales desde el día que aterrizamos aquí. Cada partido hay que tratarlo mirando el detalle pequeño. Es importantísimo eso, cosa que olvidamos en el anterior partido. Tenemos que recuperar nuestra esencia, nuestra dureza y nuestra incomodidad para los rivales", explicó. Sin embargo, Quique relató que el duelo frente al Atlético de Madrid tuvo detalles tanto positivos como negativos. Por eso, esta semana ha estudiado todo junto a sus jugadores y cuerpo técnico para mejorar de cara al compromiso ante el Cádiz. "Venimos de partidos fuera en San Sebastián, Sevilla, Wanda Metropolitano... salidas difíciles. Siempre competimos y en el último partido fuimos mejor que en Sevilla, más alegres y atrevidos. Después de cada partido hacemos un análisis más profundo de lo que ha pasado. No nos interesa solo el resultado, valoramos el proceso y por qué suceden las cosas. En el Wanda pasaron cosas buenas y algunas malas que nos hicieron perder el partido" Asimismo, cuestionado por la dificultad que tiene el Getafe para ganar fuera de casa, contestó que desde que accedió al cargo tras la octava jornada para sustituir a Míchel, esa es una de las "conquistas" que aún tiene que hacer. "Creo que el plan desde que estamos aquí, el que se sugiere, es ir conquistando pequeños terrenos y pequeñas parcelas que nos hagan la vida un poco más placentera y los partidos con más competividad y disfrute. Esa es una de las conquistas que quedan por hacer. Vamos siempre con la idea de ganar los tres puntos. Nunca vamos a empatar. Y ganarlos fuera de casa supone un impulso importante. Queremos que sea así y ojalá sea cuanto antes", dijo. Respecto al Cádiz, indicó que será un equipo diferente al que se enfrentó en la primera vuelta, cuando estaba al mando de Álvaro Cervera. Ahora, con Sergio González en el banquillo, el partido será otro distinto. "El Cádiz ha cambiado. El trabajo de Álvaro en cinco años es excelentísimo. Ahora juegan a otra cosa distinta. No nos vale mirar lo que pasó aquí, es un partido totalmente diferentes y esperamos jugar el partido que nos conviene", manifestó. "Yo no miro más allá de lo que tengo en dos días. Sería contraproducente para el equipo. Sigo repitiendo el discurso, pero no hay otro. El sábado tenemos dos horas magníficas en las que tenemos que dar lo mejor y volver a demostrar a los nuestros que competimos bien. Cuando hablo de los nuestros hablo de los aficionados, que les guste el equipo, que es lo que queremos", agregó. También habló sobre el estado de tres de sus jugadores con problemas físicos: el turco Enes Ünal, Sandro Ramírez y Carles Aleñá. Están bien los tres. Están entrenando bien y hasta mañana no vamos a saber exactamente si entran o no en el grupo, pero somos positivos", concretó. Por último, se refirió a la importancia de los últimos minutos de los partidos: "Creo que en la Liga española y en la inglesa, los últimos minutos son de mucho riesgo. En cada jornada hay muchos goles. Esos minutos hay que saberlos jugar y si un equipo no es fuerte para digerirlos, hay aprenderlo. Los primeros minutos de cada partido, de cada parte, los últimos de cada parte y los últimos del partido son sagrados. Hay que vivirlo, sentirlo e interiorizarlo. Y que no suceda. Son situaciones que hay que ver", finalizó. EFE