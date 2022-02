Presidente checo considera un "patinazo" de EEUU anunciar una invasión rusa

Praga, 17 feb El presidente de la República Checa, Milos Zeman, considera que la alerta lanzada por EEUU sobre una invasión rusa de Ucrania, en la que se dio como fecha el miércoles 16 de febrero, ha sido otro "patinazo" de los servicios de inteligencia estadounidenses. "En cuanto a los servicios secretos estadounidenses, es su tercer patinazo. El primero fue en Irak, donde no se encontraron armas de destrucción masiva. El segundo fue en Afganistán, cuando afirmaron que los talibanes nunca conquistarían Kabul. Y el tercero es ahora", declaró Zeman hoy en una entrevista al diario generalista "Dnes". El político socialdemócrata no cree que la retirada de las tropas rusas de la zona, algo anunciado por Moscú y que Washington cuestiona, tenga que ver con la revelación de la fecha del ataque a Ucrania. Establecer una fecha ha sido, según el mandatario checo, "un intento a posteriori de encubrir el patinazo", después de que EEUU asegurara a sus aliados que el ataque podría producirse "en cualquier momento", algo que llevó a los gobiernos de EEUU, el Reino Unido y Eslovaquia a retirar a sus ciudadanos de Ucrania. "No le pregunto a la CIA cuáles son sus fuentes. Pero en base a los tres casos antes mencionados dudo de la calidad de esas fuentes", señaló el veterano político socialdemócrata. Sobre la hipotética invasión de Ucrania, país con el que Rusia mantiene un contencioso debido a las dos regiones separatistas prorrusas del este, Donetsk y Lugansk, y la anexión de la península ucraniana de Crimea, Zeman afirmó que "los rusos no están locos para intentar esa operación". En opinión del jefe de Estado checo, uno de los pocos líderes europeos que no oculta sus simpatías hacia su homólogo del Kremlin, Vladímir Putin, invadir Ucrania traería a Rusia "más daños que beneficios". EFE gm/ll/si