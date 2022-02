Pablo Carreño atribuye eliminación en Río a dificultad de volver a arcilla

Río de Janeiro, 16 feb El tenista español Pablo Carreño Busta, eliminado este miércoles por el italiano Fabio Fognini en octavos de final del Abierto de Río de Janeiro, único torneo ATP 500 de Sudamérica y del que era el cuarto favorito, atribuyó su derrota en parte a las dificultades que tuvo para volver a la arcilla. Fognini, número 38 en la clasificación internacional de la ATP y que fue finalista del torneo brasileño en 2015 y semifinalista en 2018, necesitó de exactas tres horas para imponerse por 2-1 (5-7, 6-4 y 6-3) a Carreño (18 ATP) y dejar por fuera del torneo brasileño a su cuarto favorito. "Fue un partido muy difícil. Era mi primer partido en tierra después de mucho tiempo. Fabio venía de jugar Buenos Aires, venía ya rodado (en tierra batida). Jugó también ayer su primer partido aquí", aseguró Carreño en declaraciones a Efe tras el compromiso. Carreño admitió que tuvo dificultades para empezar y que, pese a que fue adaptándose de nuevo a la arcilla, al principio se resbaló en muchas oportunidades. "Fue un partido muy exigente. Al ser el primero (en tierra batida) me ha costado mucho. Lo he notado mucho al final del partido y bueno, sabía que iba a ser difícil", afirmó. El español afirmó que, pese a que consiguió darle la vuelta al resultado y vencer la primera manga, desaprovechó muchas oportunidades en la segunda, en la que tenia que haber finalizado, y permitió que Fognini reaccionara. "Al final creo que pequé también un poquito de novato en el tercer set, entre el que él se fue al baño y me hizo un break; luego pidió oficio y se tiraron un buen rato ahí y me costó mucho volver a arrancar. Creo que pequé de novato en ese set. Tenía que tenerlo un poco más en cuenta y haberlo gestionado de otra manera pero Fabio fue superior", agregó Carreño al reconocer igualmente el valor del vencedor. "Da igual cuantas veces lo hayas vencido. Fabio es un jugador capaz de lo mejor y lo ha demostrado. Ha jugado a un gran nivel", dijo el español al ser interrogado sobre su derrota ante un rival al que había vencido siete veces en ocho partidos entre ambos. El tenista nacido en Gijón hace 30 años, que fue finalista en Río de Janeiro en 2017, agregó que el revés en Brasil no cambia sus objetivos para este año tras su exitoso 2021, en el que conquistó dos títulos (el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Mabella), así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. "La gira de Australia fue bastante bien. Es verdad que ser eliminado en primera ronda aquí no es un buen resultado pero queda mucho año, quedan muchos torneos. Hay que sacar las cosas positivas y pensar en los próximos torneos y el objetivo no cambia por este resultado", afirmó. Dijo igualmente que su calendario de este año no da prioridad a la tierra batida ya que sus próximos torneos serán los de Acapulco, Indian Wells y Miami. La novena edición del torneo carioca, suspendido en 2021 por la pandemia de la covid, se disputa hasta este domingo en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño de Río de Janeiro y ofrece un premio de 317.400 dólares a su vencedor, así como 500 puntos en la clasificación ATP, y de 169.985 dólares al otro finalista, que se lleva 300 puntos. cm/msp (fotos)