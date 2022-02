Nueva York despide su Semana de la Moda con la extravagancia de The Blonds

Nora Quintanilla Nueva York, 16 feb Nueva York despidió este miércoles su Semana de la Moda con la extravagante pasarela de The Blonds, que desplegó una colección inspirada en la película "Blade" y cargada de cuero en sus característicos corsés y "bodis". The Blonds pusieron el broche a seis días de propuestas en las que cada vez tienen más peso los diseñadores jóvenes y emergentes, en este caso sustituyendo al veterano Marc Jacobs, que solía bajar el telón de la cita con un espectáculo de moda y teatro. La pareja de diseñadores Philip y David Blonde, que saltaron a la fama en 2007 y han vestido a divas del pop desde Beyoncé hasta Lady Gaga, presentaron una línea que rezumaba actitud, entre la energía vampírica y el orgullo "queer". Ante testigos como el cantante Adam Lambert, nuevo vocalista de la mítica banda Queen, y la "drag queen" televisiva Aquaria, The Blonds complementaron con botas de plataforma y capas a lo Drácula conjuntos ajustados de estilo "dominatrix". En la última jornada fue también protagonista el modisto Prabal Gurung, que reflejó su ascendencia nepalí en creaciones para una mujer urbana con vestidos de tiras entrecruzadas, camisas en seda de colores brillantes o estampados de flores. Los días previos destacaron los desfiles de Michael Kors, que recreó una noche de concierto con el cantante Miguel; Carolina Herrera, que celebró San Valentín con propuestas románticas para el otoño; o Bronx and Banco, que adoptó lo más atrevido de la serie "Euphoria". Pero muchos otros diseñadores han optado por presentar directamente sus colecciones de manera virtual, con fotos y vídeos colgados en las redes sociales, como Oscar de la Renta, o se han ausentado por precaución por la covid-19, como Tom Ford. En todo caso, esta Fashion Week híbrida ha supuesto el retorno de las celebridades a la vida cotidiana de una ciudad cuyas estrellas han estado apagadas en los últimos meses, ya fuera por la discreción de las mascarillas o la menor cantidad de actividades culturales en las que trabajar. Así, en estos eventos de capacidad reducida a un grupo de privilegiados han podido verse en primera fila actrices como Diane Kruger, Susan Sarandon, Rachel Brosnahan, Uma Thurman, Angus Cloud y Maude Apatow, la cantante Megan Thee Stallion o la empresaria Nicky Hilton. Tampoco han faltado rostros conocidos sobre las pasarelas, desde las jóvenes modelos Gigi y Bella Hadid hasta la veterana supermodelo Beverly Johnson; con incursiones inesperadas como la actriz Julia Fox, que mantuvo el equilibrio entre su debut como maniquí y su ruptura con el rapero Kanye West. El sector de la moda, de gran importancia en el tejido económico de Nueva York, ha atraído notablemente a la esfera política, con el nuevo alcalde Eric Adams presente en la pasarela de Michael Kors del martes, y el pasado domingo en una muestra de modistos de raza negra, para “dar apoyo”. Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que hizo toda una declaración de intenciones el pasado febrero al estrenar su mandato acudiendo a un desfile, anunció este miércoles un programa de ayudas para pequeños empresarios de moda por un valor de 500.000 dólares. EFE nqs/jfu/cfa