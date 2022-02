Nicaragua cancela otras seis ONG, tres de ellas de EE.UU., y ya suman 99

Managua, 16 feb El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este miércoles el cierre de seis ONG internacionales bajo el argumento de que incumplieron con la ley reguladora de agentes extranjeros, con lo que aumentó a 99 el número de organismos ilegalizados desde que estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018. Tres de las seis ONG canceladas son originarias de Estados Unidos, y las otras de Irlanda, Suecia y Suiza, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Gobernación publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Las ONG estadounidenses son Fabretto Children's Foundation, lnc., inscrita desde 2005; Creative Associative, lnc, que funcionaba desde 2006; y Global Communities, que operaba desde 2000. Las otras son Trocaire (Irlanda), inscrita desde 2004; We Effect (Suecia), registrada desde 1994; y Comundo (Suiza), inscrito desde 2018. "Las seis ONG antes mencionadas incumplieron sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua, al no registrarse como Agentes Extranjeros, siendo, sujetos obligados, reciben donaciones del exterior", argumentó la cartera de Gobernación. La ley reguladora de agentes extranjeros, que entró en vigor en octubre de 2020, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna". ORDENAN LIQUIDAR SUS BIENES Según el Ejecutivo, los seis organismos no reportaron al Ministerio de Gobernación estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final). Tampoco reportaron el nombre de los miembros de sus juntas directivas del país de origen, ni las donaciones previas provenientes del exterior, ni los documentos de identidad de sus directivos y representante legal en Nicaragua y proveedores de fondos. El Ministerio de Gobernación sostuvo que el actuar de las seis ONG "ha obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, al no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si sus proyectos fueron acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua". Por tanto, esa cartera resolvió cancelar los registros y números perpetuos asignados a esos seis organismos. Las seis ONG tendrán previa liquidación y en el término de 72 horas deberán entregar libros contables (Diario y Mayor), libros de actas y libro de registro de miembros, para su resguardo. CASI 100 ONG HAN SIDO ILEGALIZADAS En la víspera, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, canceló la personalidad jurídica a otras seis ONG, entre ellas dos feministas, una defensora de derechos humanos y la filial local de PEN Internacional que presidió la poetisa y escritora Gioconda Belli. En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, o a través del Ministerio de Gobernación, han ilegalizado al menos 87 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018. El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de seis ONG estadounidenses y seis europeas. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.