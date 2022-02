La vacunación en Colombia supera las expectativas en su primer año

Bogotá, 17 feb La campaña de vacunación contra la covid-19 en Colombia, que comenzó lentamente y después que en la mayoría de países latinoamericanos, superó en un año el escepticismo, los obstáculos burocráticos y geográficos para reducir sustancialmente las muertes y hospitalizaciones por coronavirus. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el pasado martes habían sido aplicadas en el país 75,3 millones de vacunas, mientras que casi 33 millones de personas tienen ya el esquema completo y 7,4 millones han recibido la dosis de refuerzo, un resultado impensable hace un año. Eso significa que el 80 % de los 50 millones de colombianos han recibido al menos una vacuna contra la covid-19 y el 64,08 % tiene la pauta completa, cifras similares a las de países desarrollados como Francia y el Reino Unido, según el portal Our World in Data. "El Plan Nacional de Vacunación es la estrategia masiva más extensa de salud pública que se ha realizado en el país en los últimos 20 años y es probablemente una de las políticas sociales más equitativas y efectivas que se hayan aplicado en el país", manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al hacer hoy el balance del primer año de la campaña. MÁS DE 22.000 MUERTES EVITADAS Un estudio del Ministerio de Salud mostró que más de 22.000 mayores de 60 años, la población más vulnerable, se salvaron el año pasado gracias a las vacunas. "Estimamos que durante todo el año 2021 en las personas mayores de 60 años evitamos más de 22.000 muertes. Esta es una estimación conservadora, dado que tuvimos en cuenta solamente el impacto de la vacunación con esquema completo y, probablemente, el número de muertes evitadas sea realmente más alto", dijo el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Julián Fernández. Según la investigación, entre marzo y diciembre de 2021 más de 5,3 millones de mayores de 60 años recibieron el esquema completo de vacunación y aunque en ese periodo murieron cerca de 46.000 personas de esa franja de edad, la inmunización evitó otras 22.000 defunciones, equivalentes al 32,4 % del total esperado. COMIENZO DIFÍCIL El comienzo de la vacunación, el 17 de febrero de 2021, estuvo marcado por críticas al Gobierno por la demora en la compra y llegada de las primeras dosis, así como por el espectáculo en que se convirtieron las aplicaciones iniciales, con el presidente Iván Duque, ministros, alcaldes y gobernadores posando con médicos, enfermeras y pacientes. Ese día los colombianos asistieron en directo a la aplicación de la primera vacuna a Verónica Machado, una enfermera de Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre, en lo que fue el punto de partida de la campaña que buscaba inmunizar a 35,2 millones de personas, el 70 % de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero además de la lentitud inicial, las autoridades tuvieron que hacer frente a la compleja orografía colombiana, lo que supuso la utilización de todos los medios de transporte, desde aviones y helicópteros hasta mulas y canoas, para llegar con las vacunas a los lugares más recónditos del país, atravesando montañas, ríos y selvas. PANDEMIA A LA BAJA Pese a que Colombia tuvo un mortífero tercer pico de la pandemia entre abril y julio del año pasado y que acumula 137.586 fallecidos y 6.031.130 casos positivos, la llegada de la temida variante ómicron fue menos letal de lo esperado gracias a la vacunación, según el Gobierno y expertos. "Definitivamente el uso de las vacunas protege, pero hay que pensar que el vacunarse disminuye no solo el riesgo personal sino también el riesgo de transmisión o sea el riesgo de las otras personas", afirmó el director del Hospital Universitario San Ignacio, Julio César Castellanos. La ocupación de camas UCI por covid-19, que llegó a ser del 100 % en junio y julio pasados, durante el tercer pico, actualmente es del 16 %, y la hospitalización por la pandemia, que también se vio desbordada a mediados de 2021, está en el 6 %, según datos oficiales que atribuyen esas bajadas a las vacunas. Desde que comenzó la campaña, Colombia ha adquirido, por compras o donaciones de la comunidad internacional, más de 105 millones de vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Sinovac, de las cuales 94 millones ya llegaron al país. Entre las donaciones destacan los más de 6,5 millones de dosis de Pfizer y AstraZeneca hechas al país por España por medio del mecanismo Covax, que convierten a la nación europea en el mayor donante mundial de vacunas para Colombia. "Es muy importante avanzar en cubrir esa última frontera que nos queda, la población de niños y la población de jóvenes menores de 30 años donde todavía tenemos mucho que avanzar, especialmente en la aplicación de segundas dosis, y también, muy importante, avanzar en la aplicación de dosis de refuerzo, esa tercera dosis, para todos los colombianos mayores de 18 años", concluyó el ministro. EFE joc/jga/eat (foto)(audio)(video)