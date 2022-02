La revelación de la Liga amenaza el cartel de favorito del vigente campeón

Granada (España), 17 feb El Barça, vigente campeón y que se ha llevado tres de las cuatro últimas Copas del Rey del baloncesto español, debuta este viernes en Granada en un duelo catalán de cuartos que le enfrentará al BAXI Manresa, una de las revelaciones de la temporada y ante el que no se podrá confiar ya que los de Pedro Martínez ya les ganaron hace poco más de un mes en el Palau. Considerados por muchos como los grandes candidatos al título, los azulgranas llegan lanzados a la Copa, segundos en Liga y líderes en la Euroliga tras su triunfo del pasado viernes en el WiZink Center ante un Real Madrid al que le tienen tomada la medida. Su mala racha de principios de año tras sufrir un brote de covid ya ha quedado atrás. Desde el pasado 23 de enero, los jugadores de Sarunas Jasikevicius encadenan siete triunfos consecutivos, dos de ellos ante su eterno rival, y en febrero han dejado a todos sus oponentes por debajo de los 70 puntos, lo que da muestras de su solidez defensiva. El estadounidense Cory Higgins, elegido MVP en la última edición, es su gran ausencia ya que tuvo que ser intervenido de una fascitis plantar crónica en el pie izquierdo y también parece descartada la presencia del pívot Pierre Oriola, de baja desde finales de diciembre por una sobrecarga en la articulación sacroilíaca. En cambió, su gran novedad podría ser el regreso del escolta Álex Abrines, que encara la fase final de su recuperación tras ser operado de la rodilla el 16 de septiembre. Una vez más, el ala-pívot Nikola Mirotic (16,8 puntos por partido en la Euroliga y 15,4 en la Liga Endesa) está llamado a convertirse en el líder de un equipo en el que también está rindiendo a un alto nivel el base argentino Nico Laprovittola, elegido MVP de la última jornada de la Euroliga y que ostenta el récord de valoración en una Copa del Rey, con 50 créditos. También será importante la aportación de otros jugadores como los también bases Nick Calathes y Rokas Jokubaitis, el escolta Dante Exum, el alero Kyle Kuric o los pívots Sertac Sanli y Brandon Davis. La primera piedra de toque en la Copa de Granada no será fácil. El BAXI Manresa regresa al torneo 17 años después tras completar una primera vuelta espectacular. Actualmente, ocupa la tercera posición, solo superado por Real Madrid y Barça, y suma 14 triunfos en 21 partidos cuando su objetivo inicial era la permanencia. El baloncesto que practica el equipo de Pedro Martínez es muy físico y alegre, con mucha efectividad en el contraataque. Los del Bages son los que más rebotes capturan por partido (37,76), los que más balones recuperan (9,48) y los que más tiros libres anotan (17,48) en la Liga Endesa. Las peores noticias para los manresanos llegaron este martes, cuando se anunció que dos de sus hombres clave serán duda hasta última hora. El caso del nigeriano Chima Moneke es más serio, pues no ha podido entrenarse durante toda la semana por un edema muscular en el glúteo mayor de la pierna izquierda, mientras que el belga Ismael Bako sufre una contusión en el quinto metatarsiano con edema y tendinitis en el tercer metatarsiano de la mano izquierda. El primero es el máximo anotador (14 puntos), el mejor valorado del equipo (19,5 créditos por encuentro) y el segundo de toda la competición. Además, también es el segundo máximo reboteador de la ACB, con 8,1 capturas por partido. Por su parte, Bako es el segundo máximo anotador del cuadro manresano (11,6) y el segundo que más mates realiza del torneo (2). Antes de conocer estos contratiempos, Pedro Martínez avanzó cómo se toman el choque ante el Barça: "Haremos lo mismo de siempre, entrenaremos como siempre, nada especial. Estaremos todo lo tranquilos que podemos estar ante un partido especial. No lo prepararemos especialmente. No variamos nuestra dinámica de trabajo ni por el rival ni la competición".