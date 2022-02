La OTAN dice a Ucrania y Georgia que continúa su apoyo práctico

Bruselas, 17 feb El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este jueves que la Alianza continúa su apoyo práctico a Ucrania y Georgia, cuyos ministros de Defensa se sumaron hoy a la reunión que los aliados celebran en Bruselas, mientras siguen afrontando la “indiferencia” de Rusia por la seguridad europea. “Los aliados de la OTAN han sido incansables en sus esfuerzos por trabajar hacia una solución política y diplomática. Lo hemos hecho en estrecha coordinación con Georgia y Ucrania. Y continúa el fuerte apoyo político y práctico de la OTAN a Georgia y Ucrania”, indicó Stoltenberg al inicio de la segunda jornada de reunión de los ministros aliados de Defensa. A ella acudieron invitados los titulares de esa cartera de Ucrania, Oleksii Réznikov, y de Georgia, Dzhuansher Burchuladze, dos países que la OTAN está dispuesta a acoger en su seno cuando los 30 aliados decidan que están preparados para ello. “Mientras nos reunimos hoy, la paz y la estabilidad en el área euro-atlántica se ven amenazadas”, enfatizó Stoltenberg. El político noruego insistió en que “hay señales desde Moscú de que la diplomacia podría continuar” aunque, “hasta el momento, no hemos visto ninguna señal de retirada o desescalada” de las tropas rusas situadas junto a la frontera ucraniana. “Rusia ha vuelto a demostrar su desprecio por los principios que sustentan la seguridad europea y su capacidad y voluntad de amenazar con el uso de la fuerza en la consecución de sus objetivos”, subrayó. Según dijo Stoltenberg, “desafortunadamente, me temo que esta es la nueva normalidad para la que debemos estar preparados. En su primer día de reunión, los ministros aliados abordaron la posibilidad de ajustar "a largo plazo" su posición en el este de Europa ante el desafío para la seguridad europea que ha demostrado Rusia con la mayor concentración militar en décadas, al margen de cómo se desarrolle la crisis ucraniana. En concreto, decidieron desarrollar opciones para reforzar más la disuasión y defensa de la OTAN, incluyendo considerar nuevos batallones en el centro, este y sureste de Europa. Aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva, Francia se ha ofrecido a liderar uno de esos batallones en Rumanía. Además del encuentro con sus homólogos de Ucrania y Georgia, los ministros también se reunían hoy con los de Finlandia y Suecia y con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. EFE rja/lpc / mj