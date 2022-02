La ONU dice que la situación en torno a Ucrania es "extremadamente peligrosa"

Naciones Unidas, 17 feb La ONU advirtió este jueves de que la situación en torno a Ucrania es "extremadamente peligrosa" y urgió a todas las partes a resolver las tensiones a través de la diplomacia, sobre todo tras las informaciones sobre choques armados en el este del país en las últimas horas. "Abundan las especulaciones y las acusaciones en torno a un posible conflicto militar. Independientemente de lo que uno crea sobre la perspectiva de tal confrontación, la realidad es que la situación actual es extremadamente peligrosa", declaró la responsable de Asuntos Políticos de la Organización, Rosemary DiCarlo. DiCarlo insistió en que "no hay alternativa a la diplomacia" y subrayó que todos los países tienen que cumplir con la Carta de Naciones Unidas, evitando las amenazas o el uso de la fuerza contra la "integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". La diplomática estadounidense abrió con su discurso una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicada a Ucrania y, en concreto, a la implementación de los Acuerdos de Minsk, los arreglos diplomáticos adoptados desde 2014 para tratar de arreglar el conflicto en el este del país. Esos pactos, que fueron respaldados por el Consejo de Seguridad, son interpretados de forma distinta por Moscú y Kiev y nunca han llegado a aplicarse en su totalidad. DiCarlo lamentó la falta de avances en ese sentido y expresó su preocupación por "las informaciones de nuevas violaciones del alto el fuego a través de la línea de contacto durante las últimas horas". "Si se confirman, no se puede permitir que vayan más allá. Llamamos a todas las partes a ejercer máxima contención en este momento sensible", insistió. Hoy, el Gobierno ucraniano y las milicias separatistas prorrusas apoyadas por Moscú se acusaron mutuamente de violar el régimen de alto el fuego en el este de Ucrania, donde se enfrentan desde hace casi ocho años en un conflicto que se ha cobrado más de 14.000 vidas. La reunión del Consejo de Seguridad para discutir los Acuerdos de Minsk, ya prevista de antemano, ha cobrado especial relevancia con los acontecimientos de los últimos días. Estados Unidos insistió hoy en que no ha visto pruebas del anunciado repliegue de parte de las unidades militares rusas desplegadas cerca de las fronteras de Ucrania. "Las pruebas sobre el terreno son que Rusia está avanzando hacia una invasión inminente. Este es un momento crucial", dijo a los periodistas la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, decidió cambiar su agenda a última hora para participar hoy en la sesión del Consejo de Seguridad antes de volar a Alemana para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. EFE mvs/si