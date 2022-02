La Fiscalía pide volver a instruir un caso contra el hijo de Josu Ternera

París, 17 feb La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París pidió este jueves devolver a la instrucción un procedimiento abierto contra Egoitz Urrutikoetxea, hijo del antiguo histórico dirigente etarra Josu Ternera, por el que había sido condenado en rebeldía por supuesta vinculación con la banda. La fiscal justificó su demanda porque considera que la acción contra Egoitz Urrutikoetxea estuvo salpicada de una serie de irregularidades y la vuelta del asunto al juez de instrucción permitiría corregirlas. El Tribunal de Apelación de París decidirá el 31 de marzo si da el visto bueno a la solicitud del Ministerio Público, que supondría en un primer momento invalidar su inculpación por pertenencia a ETA contra este hombre, nacido en 1975 y de nacionalidad francesa. El magistrado instructor podría en ese caso volver a interrogarlo y proceder a su procesamiento, pero también continuar las investigaciones manteniéndolo como testigo asistido y, eventualmente, acabar archivando el caso sin sentarlo en el banquillo. Si los jueces del Tribunal de Apelación de París no siguen la línea de la Fiscalía, con la que coincide la defensa, tendrían que fijar una nueva fecha para continuar con el juicio contra el hijo de Josu Ternera, que estaba programado para hoy y mañana. El pasado 17 de noviembre Urrutikoetxea hijo fue condenado a dos años de cárcel exentos de cumplimiento, salvo en caso de reincidencia, por otro procedimiento en el que se le consideró culpable de haber estado vinculado con la banda terrorista entre 2003 y 2005 con "miembros eminentes" en particular del aparato militar. Ese procedimiento también derivaba de una de las tres sentencias que había recibido en rebeldía. Como es su derecho, pidió la repetición de los juicios una vez que fue arrestado el 6 de octubre de 2015 en la ciudad de Saint Denis, limítrofe con París. Quedó en libertad unas semanas después y desde entonces no ha tenido que volver a ingresar en prisión. Por lo que respecta a su padre, se encuentra en libertad bajo control judicial y está a la espera de lo que ocurra con una causa abierta contra él que también le había valido una condena en rebeldía y que fue igualmente devuelta a la fase de instrucción por una serie de irregularidades. Mientras no se resuelva si ese procedimiento termina en un archivo o se le encausa, y en este último caso se le juzga, no se ejecutará la entrega a España que la Justicia francesa ha decidido con carácter definitivo por dos causas distintas contra José Antonio Urrutikoetxea. Se trata del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en la que hubo once personas asesinadas, y de la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas". EFE ac/mgr/mj