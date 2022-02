La Eurocámara, en alerta por el aumento de regímenes iliberales y autocracias

Estrasburgo (Francia), 16 feb El Parlamento Europeo mostró este jueves su preocupación por el creciente número de "democracias no liberales y de regímenes autocráticos", que por primera vez en veinte años son más que las democracias liberales en todo el mundo e "intentan reprimir a su propio pueblo y debilitar la libertad, la gobernanza democrática y las normas internacionales". La Eurocámara alerta sobre esta tendencia en un informe aprobado este jueves por 487 votos a favor, 80 en contra y 120 abstenciones sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2021. En el documento se insta a la Unión Europea a que use "su influencia económica en las relaciones comerciales mutuas" para promover valores como "la libertad, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas". La responsable del informe ha sido la diputada española Soraya Rodríguez (Ciudadanos), que en declaraciones a Efe subrayó el incremento de las dictaduras y autarquías en el mundo frente a las democracias liberales y advirtió contra poner a la Unión Europea y Rusia como dos potencias iguales en la crisis con Ucrania. "No es verdad, estamos hablando del espacio de democracia liberal más amplio y consolidado del mundo, que es la UE, con un sistema claramente dictatorial, que envenena a los opositores, es que les asesina. Hay muchos objetivos que pretende Putin, pero no podemos obviar que las democracias liberales son uno de esos objetivos, lo comparte con China", recalcó. Ser conscientes de ello debe llevar a la Unión Europea a "adoptar una posición proactiva" y "saber lo que nos jugamos" en, por ejemplo, la "nueva geopolítica con China, la gran potencia económica con un sistema de dictadura de partido único, que quiere reorganizar el mundo, y que pide reinterpretar los derechos humanos, así como los derechos y libertades públicas". En el informe la Eurocámara recalca su preocupación por "los retos de los derechos humanos y la democracia, que dan lugar al debilitamiento de la protección de la gobernanza y las instituciones democráticas y de los derechos humanos universales, así como a la reducción del espacio reservado a la sociedad civil, que se observa en todo el mundo". Los eurodiputados creen que la UE y sus países miembros deben "coordinar en mayor medida sus esfuerzos para hacer frente a los retos de los derechos humanos en todo el mundo, tanto de forma individual como a través de la cooperación con socios internacionales afines", e les insiste en que deben "dar ejemplo" en la promoción y la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y el Estado de Derecho. "El ambicioso compromiso y la retórica de la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos exige que sea coherente y predique con el ejemplo para no socavar su credibilidad a la hora de oponerse al declive mundial de la democracia", incide el texto, en el que se pide a la Unión que sea transparente y evite "enfoques incoherentes en situaciones comparables de derechos humanos en todo el mundo". EFE lzu-cat/jgb (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)