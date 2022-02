"La dama boba" de Lope de Vega también tiene una versión feminista

Nueva York, 17 feb ¿Y si "La dama boba" que escribió Lope de Vega fuera una mujer empoderada, que toma control de sus decisiones? No una mujer del Siglo de Oro, relegada al hogar y a la voluntad de su padre o su marido, sino una mujer de nuestro tiempo. Esa es la apuesta de Repertorio Español, la compañía neoyorquina de teatro en lengua española que vuelve a las tablas tras dos años de parón por la pandemia del coronavirus. "La dama boba", con más de 400 años de historia (se estrenó en 1613), llegará así al público neoyorquino adaptada y dirigida por la directora residente de Repertorio, la cubana Leyma López, quien ofrece una versión feminista "con permiso" de su autor, comentó divertida a Efe. A partir de mañana, cuando comienzan las funciones preestreno, el público podrá conocer la historia de las hermanas Finea, tildada de torpe y boba, heredera de la fortuna de su tío, y de Nise, inteligente y sabia, y la paulatina transformación de estos personajes. En esta versión, sus protagonistas rompen con los esquemas de la época en que fue escrita la pieza, que gira en torno al amor y al honor, un tema fundamental en el teatro del Siglo de Oro. "En mi adaptación resalto la transformación de la figura femenina hasta que llega a empoderarse y tomar las riendas de su vida", indicó López, quien asegura que Lope de Vega le atrae por "la claridad de su palabra, la cercanía con la actualidad, sus puntos que convergen con el momento, su poesía". La mayor transformación de Finea y Nise se percibirá a través del vestuario, que al comienzo de la obra responde a la época, "pero a medida que se van empoderando" irá cambiando hasta terminar con una ropa moderna, un cambio que también habrá en la música, que irá desde el barroco hasta lo latino contemporáneo, explica. "En esta historia, ellas decidirán su futuro y Nise no elegirá al hombre que la pretendía, como sucede en la época actual en que la mujer puede tomar esa decisión", afirma la directora. "Me tomé la libertad de llevar a estas mujeres a tomar partido en la historia y que no sea el criterio masculino el que lo haga", como era lo tradicional, dice, y afirma: "Lope de Vega me dio esa libertad de entenderlo". Destacó además que Lope de Vega, uno de los autores más prolíficos de la literatura española y más exitosos ya en su tiempo escribía teatro para el público con asuntos que les llegaban de cerca, por lo que "esta es una oportunidad perfecta para dar un guiño a nuestra sociedad actual". El cambio en los personajes es importante, afirma, "porque soy una mujer de esta época y no puedo aceptar que sigan existiendo los mismos cánones sociales, que se siga tratando a la mujer de la misma manera". "Quiero que mi obra termine con esa mujer hecha luz, llena de amor, capaz de tomar decisiones", sostuvo y aseguró que el mayor reto que enfrentó al adaptar la obra fue reducir el número de personajes sin perder la esencia de la pieza. Una de las principales metas de Repertorio, fundada por los cubanos Gilberto Saldívar y René Buch, fue dar a conocer el teatro en español, sobre todo el clásico, trabajo que ha perdurado durante 54 años. "Después de dos años sin producir, la mejor manera de hacerlo es volver al origen, respetar y honrar el legado que hemos tenido de teatro clásico y Lope de Vega es uno de los autores mas conocidos del teatro del Siglo de Oro", comentó a Efe el español Rafael Sánchez, nuevo director artístico de la compañía, tras la muerte de Buch en el 2020. Sánchez, que asumió su cargo en enero del 2021, adelantó a Efe que entre los próximos proyectos de Repertorio, la principal compañía de teatro en español en Nueva York, figura la adaptación de la novela "Eva Luna", de Isabel Allende, que subirá a escena en mayo. Ruth E. Hernández Beltrán