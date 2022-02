Kiev se niega abiertamente a cumplir los acuerdos de Minsk, según Moscú

Moscú, 17 feb Ucrania no oculta ya su negativa a cumplir los acuerdos de Minsk para solucionar el conflicto en el este del país, declaró hoy el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Vershinin, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificara de "mediocre" este documento. "Lamentablemente, siete años después (de firmado el acuerdo), tenemos cada vez más motivos para considerar que nuestros vecinos ucranianos no tienen entre sus planes cumplir con los acuerdos de Minsk. Ya lo dicen abiertamente", aseveró el diplomático ruso. Este jueves, Zelenski afirmó en una entrevista a RBC-Ukraina que la redacción de los Acuerdos de Minsk es "mediocre" y ponía al país "en una condición más débil y vulnerable", por lo cual era difícil aceptarlos, aunque no descartó la disposición a conversar sobre un nuevo acuerdo. Vershinin subrayó que los políticos ucranianos que rechazan este documento, "tratan de asentar en Occidente la opinión de que los Acuerdos de Minsk contradicen los intereses de Ucrania". "Otra excusa habitual que el supuesto incumplimiento de los Acuerdos de Minsk por parte de Rusia. Aunque es evidente que este enfoque no se sustenta, que ya en los Acuerdos de Minsk no se menciona Rusia" como parte del conflicto", explicó. El diplomático ruso lamentó que "ni un solo de los puntos del Acuerdo ha sido cumplido a cabalidad por Ucrania, comenzando por el primer punto: el cese al fuego". Una declaración que coincide con la intensificación del conflicto entre el Ejército de Ucrania y las milicias separatistas prorrusas en el este del país que se observa desde la madrugada de este jueves y ha sido denunciada por ambas partes. "La base de este problema es la falta de disposición sistemática de Kiev al diálogo con los representantes de Donetsk y Lugansk en el Grupo de Contacto", indicó el diplomático ruso, al recordar que esta exigencia está plasmada en los acuerdos de Minsk. Zelenski reiteró hoy su negativa a dialogar con los rebeldes prorrusos al señalar que "esto no tiene sentido". "Simplemente ellos no deciden nada. ¿Para qué gastar tiempo en eso", añadió, al señalar que se trata de un régimen títere impuesto por Moscú. En tanto, el viceministro de Exteriores ruso intentó distanciar a Moscú del conflicto en el este ucraniano, al señalar que "los intentos de responsabilizar a Rusia, mostrarla como parte del conflicto, son inconsistentes".EFE fss/aj/vh