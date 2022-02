Jueves 17 de febrero de 2022

--------------- DESTACADAS ----------------- - OLIMPISMO. Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). . La rusa Kamila Valieva, que dio positivo por dopaje en una análisis antes de los Juegos y fue autorizada a seguir compitiendo, es la gran favorita a la medalla de oro en el programa libre (final) de patinaje artístico individual femenino, al que llega tras haber sido la mejor el martes en el programa corto, aunque el COI anunció que no habrá ceremonia de entrega de medallas en las pruebas que las que tome parte la joven patinadora rusa (10.00 GMT). . Las selecciones femeninas de Canadá, que busca su quinta medalla de oro, y Estados Unidos, defensora del título y a la caza de su segundo triunfo, se enfrentan en la final hockey sobre hielo. Los dos equipos han jugado cinco de las seis finales olímpicas de la historia (04.10 GMT). . Otras pruebas con medalla (horas GMT): combinada femenina de esquí alpino (descenso a las 02.30 y eslalon a las 06.00); combinada nórdica por equipos (saltos desde el trampolín largo y 4x5 km de esquí de fondo) (11.00); skicross femenino de esquí acrobático (07.10); 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad (08.30). - FÚTBOL. LIGA EUROPA. El Barcelona recibe al Nápoles (17.45 GMT), el Betis visita al Zenit San Petersburgo (17.45) y la Real Sociedad al Leipzig (20.00), y el Sevilla es anfitrión del Dinamo de Zagreb (20.00) en los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. (FOTO). - AUTOMOVILISMO. El español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc presentan el Ferrari F1-75, el coche que pilotarán en el Mundial de Fórmula Uno de 2022. A las 13.00 GMT en la sede del equipo en Maranello (Italia). (FOTO) -------------------------------------------- ATLETISMO - Reunión de Lievin. . AUTOMOVILISMO - Presentación en Maranello del nuevo coche de Ferrari, el F1-75, para 2022. Con el español Carlos Sainz y Charles Leclerc. (13.00 GMT) (FOTO) . BALONCESTO - NBA: Charlotte Hornets-Miami Heat, Brooklyn Nets-Washington Wizards (FOTO), New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers y Los Angeles Clippers-Houston Rockets . CICLISMO - Vuelta a Andalucía (hasta 20). (FOTO) - Volta al Algarve (Portugal) (hasta 20). . FÚTBOL - Liga Europa. Dieciseisavos de final. Ida (FOTO): Crónicas de los partidos Barcelona-Nápoles (17.45 GMT), Zenit-Betis (17.45), Leipzig-Real Sociedad (20.00) y Sevilla-Dinamo Zagreb (20.00). . También se juega los partidos Borussia Dortmund-Rangers (17.45 GMT), Sheriff-Braga (17.45), Atalanta-Olympiacos (20.00), Oporto-Lazio (20.00). - Liga Conferencia. Dieciseisavos de final. Ida. - España. LaLiga Santander. Presentación de la 25ª jornada. - Argentina. 2ª jornada: Colón-Godoy Cruz, Gimnasia LP-San Lorenzo, Defensa y Justicia-Racing Club, Sarmiento-Banfield, Atl. Tucumán-Platense y Talleres-Unión Santa Fe. - Colombia. 7ª jornada: Patriotas-Once Caldas, Alianza Petrolera-Cortuluá, Dep. Pasto-Deportivo Cali y América de Cali-La Equidad. - Previa de la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, que se disputa entre el viernes y el lunes. . GOLF - PGA Tour. The Genesis Invitational, en el The Riviera Country Club de Pacific Palisades (California, EEUU). (hasta 20). (FOTO) . OLIMPISMO - Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). . Pruebas con medalla (horas GMT): . Combinada nórdica por equipos (saltos desde el trampolín largo y 4x5 km de esquí de fondo) (11.00) . Skicross femenino de esquí acrobático (07.10) . Combinada femenina de esquí alpino (descenso a las 02.30 y eslalon a las 06.00). - Final femenina de hockey sobre hielo: Canadá-Estados Unidos (04.10). . Programa libre (final) de patinaje artístico individual femenino (10.00). . 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad (08.30) . Otras pruebas (horas GMT): semifinales masculinas de curling, (12.05); halfpipe masculino de esquí acrobático (04.30). . TENIS - Torneo WTA 500 de Dubai (hasta 19) (FOTO) - Torneo ATP 500 de Río de Janeiro (hasta 20) (FOTO) y 250 de Marsella, Doha (hasta 19) y Delray Beach (hasta 20) ---------------------------------------------------------- dep/EFE