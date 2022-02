Jueves, 17 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

UCRANIA CRISIS EEUU EEUU acusa a Rusia de engañar con anuncio de repliegue militar ante Ucrania Washington El Gobierno de EE.UU. advirtió este miércoles que Rusia concentra cada vez más militares en su frontera con Ucrania, lo que contradice el anuncio de que ha retirado a varias unidades militares, y denunció las "falsas narrativas" lanzadas por el Ejecutivo ruso. Poco después de que el Ministerio de Defensa ruso informara del repliegue de varias unidades castrenses en regiones limítrofes con Ucrania, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado de EE.UU. caracterizaron de propaganda los anuncios de Moscú. "Hemos visto lo opuesto en las semanas recientes, incluso en los días recientes. Más fuerzas rusas, no menos, en la frontera", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa. "Y -agregó- se están moviendo de manera preocupante hacia posiciones de combate". En los últimos días, EE.UU. ha incrementado sus estimaciones de militares rusos concentrados cerca de Ucrania hasta los 150.000 efectivos, frente a los 100.000 de hace unas semanas. UCRANIA CRISIS EEUU asegura que Rusia ha enviado 7.000 nuevos soldados a frontera ucraniana Nueva York Rusia ha enviado este miércoles 7.000 nuevos soldados a la frontera con Ucrania, según un alto responsable del Gobierno estadounidense que subrayó que Moscú habla públicamente de negociar, pero en privado "se moviliza para la guerra". "Hemos confirmado que en los últimos días, Rusia ha aumentado su presencia a lo largo de la frontera con Ucrania con hasta 7.000 soldados en una fecha tan reciente como hoy (por el miércoles)", dijo el alto cargo de la Administración en una llamada con periodistas. En los últimos días, EE.UU. ha incrementado sus estimaciones de militares rusos concentrados cerca de Ucrania hasta los 150.000 efectivos, frente a los 100.000 de hace unas semanas, e insiste en que podría atacar el país vecino "en cualquier momento". Rusia anunció este miércoles la retirada de algunas unidades militares de la frontera con Ucrania, mientras mantuvo sus exigencias a EEUU y la OTAN, que implican, en primer lugar, un veto inequívoco a la entrada de Kiev en el bloque euroatlántico. SAHEL MALI Francia y sus aliados anuncian una retirada "coordinada" de Mali París Francia, sus socios europeos que operan en Mali y Canadá anunciaron este jueves una retirada coordinada de ese país, donde están presentes con la operación Barkhane y las fuerzas especiales europeas Takuba. Una declaración conjunta subrayó que ya no se reúnen las condiciones políticas, operativas y jurídicas para continuar su compromiso militar actual en la lucha contra el terrorismo yihadista en ese país, dada la falta de cooperación de la junta militar que Gobierna Bamako. El grupo apuntó que, "en estrecha cooperación con los países vecinos, desean seguir presentes en la región", donde en concreto Francia tiene desplegados unos 4.300 soldados, unos 2.400 solo en Mali. Entre los signatarios están Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, la Coalición para el Sahel y la Comisión de la Unión Africana. HONDURAS EEUU Expresidente hondureño escucha ante el Supremo cargos que le imputa EE.UU. Tegucigalpa El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández escuchó este miércoles ante un juez designado por la Corte Suprema de Justicia, los cargos por narcotráfico que le imputa Estados Unidos y por los cuales el lunes solicitó un "formal arresto provisional", con fines de extradición. El mismo juez le dictó "detención provisional", que deberá cumplir en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue enviado después de su captura el martes en su domicilio en Tegucigalpa, y le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia, para "evacuación y elementos de pruebas", dijo a los periodistas el portavoz del poder Judicial, Melvin Duarte. Hernández, cubierto su rostro con mascarilla, lentes claros, sin esposas y saludando con su mano derecha levantada a empleados del poder Judicial apostados en pasillos, ingresó fuertemente resguardado por policías a la sala del Supremo donde le esperaba un juez y su equipo. BRASIL LLUVIAS Temporal deja casi un centenar de muertos en la ciudad imperial de Brasil Río de Janeiro La brasileña Petrópolis, conocida como "la ciudad imperial", quedó destrozada por las lluvias que han dejado casi un centenar de muertos, miles de personas sin hogar y un número aún desconocido de desaparecidos, que amenaza con elevar la cifra de víctimas. La catástrofe se repite once años después de que un temporal segara la vida de más de 900 personas en esa región serrana del país. Petrópolis, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro, llegó a acumular 259 milímetros de lluvia en seis horas durante la tarde y noche del martes, lo que provocó deslizamientos de tierra en varias zonas de la ciudad, especialmente en el Alto de la Sierra, una zona residencial. Según el último balance, divulgado la noche de este miércoles por la Defensa Civil, al menos 94 personas han muerto por la tragedia, entre ellas ocho niños, y otras 24 han sido rescatadas con vida, mientras que 372 están desalojadas tras perder sus viviendas. HAITÍ CRISIS AYUDA Haití recauda fondos para costear un año de la reconstrucción tras terremoto Puerto Príncipe La comunidad internacional se comprometió este miércoles a donar 600 millones de dólares a Haití, unos fondos con los que se alcanzará a costear el primer año del programa de reconstrucción de las infraestructuras destruidas en el terremoto del pasado agosto. Las nuevas aportaciones fueron anunciadas en una conferencia de donantes organizada por el Gobierno haitiano, en colaboración con la ONU, y que se realizó en Puerto Príncipe en un evento semipresencial. Al concluir la conferencia, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, agradeció la ayuda de la comunidad internacional afirmando que la cifra de fondos recaudados "supera" las expectativas que tenía el Gobierno. Sin embargo, los 600 millones de dólares solo alcanzan a cubrir el presupuesto de 495 millones de dólares que, según cálculos de las autoridades haitianas, se empleará en el primer año de la reconstrucción. En un horizonte de cuatro años, se necesitará invertir 1.978 millones de dólares, la mitad para la reconstrucción de las 130.000 viviendas dañadas o destruidas en el terremoto del 14 de agosto. NICARAGUA OPOSICIÓN Cronista deportivo crítico con Ortega condenado a 9 años de cárcel Managua El cronista deportivo nicaragüense Miguel Mendoza, crítico del presidente Daniel Ortega, fue condenado este miércoles a nueve años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó su familia y un organismo humanitario. Mendoza, quien utilizaba sus redes sociales para criticar al Gobierno de Ortega, también fue inhabilitado por los mismos años para ejercer cargos públicos por el juez Luden Quiroz García, del juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua, precisó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que está dando seguimiento a los juicios contra opositores. El juez también ordenó decomisar todos los bienes del cronista deportivo, indicó el organismo. Mendoza fue detenido en junio de 2021 durante una ola de arrestos de dirigentes opositores y críticos del sandinismo, en el marco de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. CANADÁ NAUFRAGIO El naufragio del Villa de Pitanxo deja 12 desaparecidos tras acabar búsqueda San Juan de Terranova (Canadá) Las autoridades canadienses decretaron este miércoles el fin de la búsqueda de los doce pescadores desaparecidos del barco español naufragado Villa de Pitanxo, ante la falta de esperanzas de encontrarlos vivos, tras la muerte de nueve marineros y el rescate de tres con vida. El Centro de Coordinación de Rescate de Halifax (CCRH), en Canadá, dio por terminada la búsqueda de los desaparecidos en aguas de Terranova a las 16.00 hora local (20.00 GMT). La "dolorosa" decisión, como la describió uno de los responsables de ese centro, se produjo 36 horas después de que el pesquero español se hundiese por causas desconocidas en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de la isla de Terranova (Canadá). Mark Ouellette, coordinador de búsqueda y rescate marino de CCRH, explicó a Efe que la orden de dar por concluidas esas labores "es lo más duro de este trabajo", pero que los "modelos de supervivencia" que estaban manejando hacían imposible mantener la operación. VIOLENCIA MACHISTA Una cuarta parte de las mujeres sufre violencia de su pareja durante su vida Redacción Ciencia Más de una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida, según un estudio que publica hoy The Lancet con datos de 2000 a 2018. Este tipo de violencia sexual y/o física empieza pronto y es ya frecuente en los grupos de edad más jóvenes, pues los datos indican que el 24 % de las mujeres entre 15 y 19 años la ha padecido, al menos, una vez. El estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contiene datos hasta 2018, por lo que no hay cifras sobre la incidencia durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, "las investigaciones han demostrado que la pandemia exacerbó los problemas que conducen a la violencia de pareja, como el aislamiento, la depresión y la ansiedad y el consumo de alcohol, además de reducir el acceso a los servicios de apoyo", dijo Claudia García, de la OMS, autora principal del informe. La investigación indica que el 27 % de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja masculina a lo largo de su vida, según estimaciones de la OMS basadas en las repuestas de dos millones de mujeres procedentes de 161 países. COMERCIO INDICADORES El comercio global subió un 25 % en 2021, superando los niveles prepandemia Ginebra El comercio global de bienes y servicios alcanzó un récord histórico de 28,5 billones de dólares en 2021, un aumento interanual del 25 % que también superó en un 13 % las cifras de 2019, el año previo a la pandemia, según las estadísticas difundidas hoy por Naciones Unidas. Impulsado por las alzas de precios en las materias primas, el levantamiento de las restricciones sanitarias y una fuerte demanda a la que ayudaron las medidas estatales de estímulo económico, el comercio experimentó una tendencia positiva en 2021, concluyó el Organismo de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). En el último cuarto de 2021, el comercio mundial de bienes ascendió a 5,8 billones de dólares, también una cifra trimestral récord, mientras que el de servicios, cuya recuperación ha sido más lenta, creció hasta los 1,6 billones de dólares, superando ligeramente los niveles anteriores a la pandemia. CORONAVIRUS INVESTIGACIÓN Los recuperados de covid-19 tienen más riesgos de salud mental Redacción Ciencia Las personas que se han recuperado de la covid-19 tienen una probabilidad significativamente mayor (60 %) de sufrir problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, indica un estudio publicado este miércoles por British Medical Journal. Incluso entre quienes no necesitaron ser hospitalizados pueden persistir o aparecer problemas relacionados con la salud mental en las semanas y meses posteriores a la fase aguda de la enfermedad, señala la investigación, encabezada por la Universidad de Washington en San Luis (EE.UU). Esos trastornos incluyen ansiedad, depresión e ideas suicidas, así como trastorno por consumo de opiáceos, drogas y alcohol, alteraciones del sueño y de la cognición. En general, el estudio señala que quienes habían pasado la covid-19 tenían un 60 % más de probabilidades de padecer problemas de salud mental que las no infectadas. EEUU TRASPLANTES Estudio abre posibilidad de trasplantes para todos los tipos de sangre Nueva York Un estudio de laboratorio publicado en la revista Science plantea la posibilidad de desarrollar "órganos universales" para realizar trasplantes entre personas que tienen tipos de sangre no compatibles, lo que reduciría el tiempo de espera para las personas con tipos de sangre 0 o B. El laboratorio canadiense "Latner Thoracic Surgery Research" y el Centro de trasplantes "UHN's Ajmera Transplant" han "demostrado que es posible convertir el tipo de sangre de forma segura en órganos de donantes destinados a trasplante", y conseguir así "órganos universales", asegura un comunicado de Science difundido este miércoles. Los investigadores lograron crear órganos tipo 0, el tipo de sangre que caracteriza a los conocidos como donantes universales, ya que pueden donar a todos los grupos, aunque solo pueden recibir sangre u órganos de otra persona que comparte su mismo tipo de sangre. CINE BERLINALE La española "Alcarràs" conquistó el oro de una Berlinale volcada en la ternura Berlín El retrato de una familia de melocotoneros catalanes cautivó a la Berlinale, que dio su Oso de Oro a la película española "Alcarràs", dirigida por Carla Simón, como exponente de un cine en que confluyen ternura y rabia por la situación del pequeño agricultor. El máximo galardón fue para una película interpretada por actores sacados de la vida real, que se convierten en una familia de la mano de Simón (Barcelona, 1986), quien regresaba a Berlín tras haber ganado en 2017 el premio a la mejor ópera prima con "Estiu 1993". El jurado de la Berlinale, presidido por el director indio-estadounidense M. Night Shyamalan, valoró en "Alcarràs" la "extraordinaria capacidad" interpretativa de esos actores, a los que Simón reclutó entre fiestas populares de la región donde se desarrolla. Y también la capacidad de combinar "ternura y comedia" alrededor de esa familia que, de pronto, debe recoger su última cosecha, ya que los árboles de las tierras que cultivaron durante décadas serán sustituidos por campos de placas solares fotovoltáicas. EEUU MODA Nueva York despide su Semana de la Moda con la extravagancia de The Blonds Nueva York Nueva York despidió este miércoles su Semana de la Moda con la extravagante pasarela de The Blonds, que desplegó una colección inspirada en la película "Blade" y cargada de cuero en sus característicos corsés y "bodis". The Blonds pusieron el broche a seis días de propuestas en las que cada vez tienen más peso los diseñadores jóvenes y emergentes, en este caso sustituyendo al veterano Marc Jacobs, que solía bajar el telón de la cita con un espectáculo de moda y teatro. La pareja de diseñadores Philip y David Blonde, que saltaron a la fama en 2007 y han vestido a divas del pop desde Beyoncé hasta Lady Gaga, presentaron una línea que rezumaba actitud, entre la energía vampírica y el orgullo "queer". Ante testigos como el cantante Adam Lambert, nuevo vocalista de la mítica banda Queen, y la "drag queen" televisiva Aquaria, The Blonds complementaron con botas de plataforma y capas a lo Drácula conjuntos ajustados de estilo "dominatrix". EFE int/ah