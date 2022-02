Italia dice que Rusia y Ucrania quieren una solución diplomática a la crisis

Moscú, 17 feb El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, declaró este jueves en Moscú que tanto Rusia como Ucrania quieren buscar una solución diplomática a la crisis en la frontera común. "Quiero subrayar que Rusia ha manifestado su deseo de buscar una salida a esa crisis y lo mismo me dijo mi colega (ucraniano Dmitro) Kuleba", afirmó Di Maio durante una rueda de prensa conjunta con su par ruso, Serguéi Lavrov. Di Maio, quien visitó Kiev el martes, aseguró que "hay ganas de continuar buscando una solución diplomática". El jefe de la diplomacia italiana señaló que Rusia para Italia es un país con el que tiene "lazos profundos en el ámbito de economía y muchos otros". "Estos lazos nos permiten suponer que podemos tener una conversación franca también sobre asuntos en los que tenemos diferencias", dijo. Di Maio insistió en que "hay que seguir por la senda de la búsqueda de la paz y la estabilidad" al tiempo que reiteró el apoyo de Roma a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Si la diplomacia no funciona, las consecuencias para el continente europeo serán devastadoras, advirtió. Kuleba confió este martes en que Italia contribuiría a una desescalada de las tensiones entre Kiev y Moscú, dada su buena relación con el Gobierno ruso. "Esperamos que el nivel de las relaciones bilaterales entre Italia y Rusia permita a la parte italiana trasladar de forma convincente a las autoridades rusas que no es admisible una agresión militar contra Ucrania", dijo el ministro ucraniano tras reunirse con Di Maio en Kiev. Según Kuleba, Italia está dispuesta a ayudar a Ucrania en la contención de Rusia, incluido a través de la participación en el paquete de sanciones elaborado por la Unión Europea (UE). A este respecto, Di Maio dijo que las sanciones en los Veintisiete son fruto de un consenso, pero todos ahora trabajan en una solución diplomática de la crisis, que implica evitar las sanciones.