Haití recibe 600 millones de dólares en una conferencia de donantes

Puerto Príncipe, 16 feb Haití recibió compromisos de ayuda humanitaria por 600 millones de dólares, en una conferencia de donantes celebrada este miércoles, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del sur del país tras el terremoto del pasado agosto. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, afirmó que esta cifra "supera" las expectativas que tenía el Gobierno, para esta conferencia de donantes. El Gobierno haitiano calcula que, en los próximos cuatro años, se requerirán 1.978 millones de dólares para cubrir las necesidades del proceso de reconstrucción y de recuperación de la región afectada por el sismo de magnitud 7,2. Henry aseguró que se necesita "no menos" del 25 % de esta cantidad, o sea unos 495 millones de dólares, durante el primer año para poner en marcha el proceso de recuperación y la construcción de las infraestructuras destruidas en el terremoto del 14 de agosto. El sector productivo necesita 197 millones de dólares, los sectores sociales 1.500 millones, las infraestructuras, 172 millones y los "sectores transversales", 94 millones de dólares. El terremoto del 14 de agosto de 2021 causó la muerte de al menos 2.246 personas, más de 12.500 resultaron heridas y 800.000 personas resultaron directamente afectadas, en su mayoría en la península sur del país. Más de 130.000 viviendas fueron destruidas o gravemente dañadas, se registraron daños estructurales en carreteras y puentes, mientras que 1.250 escuelas y 97 hospitales resultaron afectados. El pasado lunes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció que más de 1.000 escuelas aún no han sido reconstruidas y que 320.000 niños y adolescentes estudian en entornos no propicios para el aprendizaje, seis meses después del terremoto.