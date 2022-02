Grupo del PE investiga al eurodiputado que pudo hacer el saludo fascista

Estrasburgo (Francia), 17 feb El grupo de los conservadores y reformistas europeos (ECR) anunció este jueves la apertura de una investigación sobre el incidente en el que uno de sus eurodiputados, el búlgaro Angel Dzhambazki, abandonó el hemiciclo la víspera haciendo un gesto con el brazo extendido en alto similar al saludo fascista. "Nos tomamos muy en serio las acusaciones contra el señor Dzhambazki tras su comportamiento en el hemiciclo. Estamos haciendo una investigación interna y esperando la decisión del Parlamento Europeo sobre el tema. Basándonos en esta información, el grupo ECR decidirá sobre el curso de acción apropiado", explicó el grupo en un comunicado. ECR afirmó que "se mantiene unido en la lucha contra todas las formas de extremismo e ideologías totalitarias" y condenó con firmeza la glorificación "del nazismo y el comunismo", así como la exhibición de sus símbolos y gestos. Dzhambazki ha sido acusado y reprendido por efectuar lo que parece ser el saludo fascista en el hemiciclo del Parlamento Europeo en la tarde del miércoles, algo que él niega, y se enfrenta tras su gesto a una serie de sanciones que corresponderá decidir a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. En las normas internas de la Eurocámara figuran una serie de indicaciones sobre el comportamiento de los diputados en el ejercicio de sus funciones, que debe caracterizarse por el "respeto mutuo" y basarse en "los valores y principios establecidos en los Tratados, y en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales". "Los diputados preservarán la dignidad del Parlamento y no dañarán su reputación", tampoco "comprometerán el desarrollo normal de los trabajos parlamentarios" ni "perturbarán el buen orden del salón de sesiones y se abstendrán de comportamientos incorrectos", señalan las normas. Dzhambaki alega que se ha confundido "un simple saludo con un saludo nazi". "Me disculpo si mi saludo inocente, que pretendía ser una disculpa, ha insultado a alguien, pero esto es un caso grave de reducción al absurdo", escribió el miércoles por la noche en Twitter. En un nuevo mensaje en redes, este jueves aseguró estar siendo víctima de una caza de brujas y compartió una foto del canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, sonriente y saludando con el brazo en alto, que a su juicio supone que a otros grupos "se les puede acusar de lo mismo". El incidente ocurrió después de una intervención de Dzhambazki durante un debate sobre el estado de derecho en el Parlamento, tras la decisión del miércoles de la justicia europea de permitir que la Comisión recorte fondos a países que incumplen los valores y principios comunitarios. Dzhambazki arremetió contra esa decisión que atribuyó al "odio a los Estados nacionales" y acusó a la UE de tratar de "avergonzar" a Hungría y Polonia. Tras clamar por una "larga vida a Orbán, Fidesz, Kaczynski, Bulgaria y nuestro estado nación", dio un "Viva Europa, la Europa de las naciones", para hacer a continuación el polémico gesto al subir las escaleras del hemiciclo. Entre las posibles sanciones que enfrenta Dzhambazki, ya anteriormente reprendido por un episodio racista con colegas diputados, figuran una amonestación, la pérdida del derecho a las dietas para gastos de estancia durante un período de dos a treinta días, o la suspensión temporal entre dos a treinta días de la participación en actividades del Parlamento. También cabe la prohibición de que el diputado represente al Parlamento en una delegaciones o conferencias interparlamentarias durante un máximo de un año o la limitación de los derechos de acceso a información clasificada o confidencial durante ese mismo periodo máximo. Metsola también podrá proponer a los líderes de los grupos políticos "la suspensión o al cese del diputado de uno o varios de los cargos que ocupe en el Parlamento". EFE lzu/cat/fp (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)