Gisin lidera doblete suizo en combinada; Shiffrin, sin medalla por quinta vez

Adrián R. Huber Madrid, 17 feb Michelle Gisin revalidó este jueves, en los Juegos de Pekín 2022, el título olímpico de combinada de esquí alpino que ganó hace cuatro años en los de PyeongChang (Corea del Sur), al encabezar un 'doblete' suizo en Yanqing, donde se quedó sin medalla, por quinta vez en esta cita olímpica la estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran dominadora del deporte rey, que se salió de recorrido en la decisiva manga de eslalon. Gisin, de 28 años, que en Pekín 2022 ya contaba bronce en supergigante, se impuso -al cubrir la manga de descenso y la de eslalon que completó la prueba- con un tiempo de dos minutos, 25 segundos y 67 centésimas, un segundo y cinco centésimas menos que su compatriota Wendy Holdener, que mejoró en un puesto el tercero que había firmado en esta disciplina hace cuatro años en Corea del Sur y capturó la plata. En una prueba en la que la italiana Federica Brignone se quedó a un segundo y 85 centésimas y capturó el bronce en la disciplina mixta. Michelle, cuya hermana Dominique Gisin -ya retirada- también es campeona olímpica, de descenso y en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) -en los que, en una jornada única y no repetida había compartido oro con la eslovena Tina Maze-, se convirtió este jueves en la tercera esquiadora de la historia que defiende título en combinada. Una disciplina en la que en los últimos seis Juegos se han repetido con éxito las defensas de título. La croata Janica Kostelic -la esquiadora alpina más laureada del olimpismo, con cuatro oros y dos platas-, había repetido en los Juegos Olímpicos de Turín 2006 (Italia), el oro logrado cuatro años antes en los de Salt Lake City, en Estados Unidos; y la alemana Maria Riesch hizo lo propio al revalidar en Sochi'14 (ya como Höfl-Riesch, después de casarse) el título que había ganado en Vancouver (Canadá). La menor de las hermanas Gisin, que sólo cuenta un triunfo en Copa del Mundo, ganó con claridad y ya puede presumir de ser doble campeona olímpica. Confirmó, de paso, a Suiza como la indiscutible gran triunfadora en las pruebas de esquí alpino de los Juegos de Pekín 2022, con cinco oros y a falta de la prueba por equipos del sábado, en la que la Confederación Helvética defiende título: en Yanqing, Corinne Suter y Beat Feuz habían ganado previamente los descensos; Marco Odermatt -líder de la Copa del Mundo-, el gigante; y Lara Gut-Behrami, a la que entrena el español José Luis Alejo, el 'súper'. Sin embargo, y sin desmerecer la importancia del oro de Gisin y del 'doblete' que firmó junto a su amiga Wendy, ni la de la segunda medalla en estos Juegos de Brignone, ganadora de la Copa del Mundo hace dos termporadas y que este jueves unió bronce a la plata lograda en el gigante; la primera noticia del día la volvió a protagonizar Shiffrin. La estadounidense, la gran dominadora del esquí alpino, que a los 26 años hace ya varios que lo ha ganado absolutamente todo y que había quedado sin medalla en las cuatro pruebas anteriores, también se salió de recorrido este jueves en el eslalon que completó la prueba mixta. Shiffrin -doble campeona olímpica, séxtuple oro mundial y triple ganadora de la Copa del Mundo, en la que suma 73 victorias- ya se había salido sorprendentemente en la parte alta de la pista en las primeras mangas del eslalon y del gigante; y su mejor resultado era el noveno del 'súper', en unos Juegos en los que acabó decimoctava el descenso. Esta vez se volvió a salir en el decisivo eslalon -modalidad en la que sus 47 victorias constituyen récord histórico absoluto de triunfos en una misma disciplina en la Copa del Mundo- que completaba la prueba, después de haber marcado el quinto tiempo en el descenso. Un crono con el que apuntaba claramente al oro. La súper campeona de Vail (Colorado), una de las únicas siete que a lo largo de toda la historia han logrado triunfos en todas las disciplinas del deporte rey invernal, tendrá aún una última oportunidad de capturar un trofeo en los Juegos de Pekín 2022, en la prueba por equipos del sábado; pero, acostumbrada a la excelencia, sus inusuales fallos han protagonizado gran parte de los titulares en esta cita olímpica. La austriaca Christine Scheyer -que acabó sexta- lideraba después del descenso, al cubrir la pista de velocidad en un minuto, 32 segundos y 42 centésimas, sólo una menos que la checa Ester Ledecka, que hace cuatro años marcó un hito al proclamarse en PyeongChang campeona olímpica en dos deportes diferentes en unos mismos Juegos, ganando el supergigante de esquí alpino antes de capturar oro en el gigante paralelo de snowboard, un título que revalidó en estos Juegos de Pekín. La campeona de Praga, quinta en el 'súper', acabó en el nada agradable cuarto puesto este jueves, pero saldrá de China con la seguridad de ser, con 26 años, una de las más grandes deportistas invernales de toda la historia. Gisin -oro en PyeongChang- y Holdener -bronce hace cuatro años- mantenían intactas, tras el descenso, sus opciones; y afrontaban el decisivo eslalon desde la duodécima y la undécima plaza, respectivamente, a 44 y 43 centésimas de Shiffrin, actual campeona mundial de la disciplina y que en Corea se había fotografiado junto a las anteriores en el podio olímpico de la prueba mixta. Brignone ocupaba la octava plaza provisional, a 69 centésimas de Scheyer y a sólo trece de Shiffrin, que volvió a salirse de recorrido: en el eslalon, disciplina en la que hace ocho años se convirtió, con 18 años, en la más joven campeona olímpica de la historia; y en la que ha ganado seis Bolas de Cristal en la Copa del Mundo, cuya general encabeza esta temporada. Aún le queda una bala, menor, por equipos. Pero está claro que China no se le da nada bien a la gran estrella del 'US Team'. En la segunda manga, ya sin sol, con el cielo encapotado y una tímida nevada, en la que se salió en el mismo orden que el resultado final de la primera -no en orden inverso- Ledecka mejoró claramente a Scheyer a las primeras de cambio, pero se quedó claramente fuera (a ocho décimas) del podio. Después de que Shiffrin se volviese a salir de recorrido, Brignone aprovechó su oportunidad. Holdener mejoró a la italiana en ocho redondísimas décimas y tomó el liderato hasta que acto seguido bajase Gisin; que le metió más de un segundo a su gran amiga y festejó otra gran medalla, la sexta en un gran evento. Ledecka fue cuarta, por delante de tres austriacas: Katharina Huber -la única que podía inquietar el bronce de Brignone- fue quinta; Scheyer, sexta; y Ramona Siebenhofer perdió cuatro plazas y, tras acabar tercera el descenso, se tuvo que conformar con la séptima plaza final. Fanying Kong marcó un hito: quedó a más de 22 segundos de Gisin, pero acabó la prueba. Y logró la decimoquinta plaza final para China. EFE arh/og