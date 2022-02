Eurodiputado búlgaro exige disculpas por acusarle de hacer el saludo fascista

Sofia, 17 feb El eurodiputado nacionalista búlgaro Angel Dzhambazki, que levantó ayer polémica en el Parlamento Europeo al hacer un gesto con el brazo similar al saludo fascista, aseguró que exigirá disculpas por una acusación "absurda". "Lo que sucedió en el Parlamento Europeo tuvo lugar solamente en los cerebros ansiosos de algunos colegas. Se inventan cosas y vislumbran fantasmas y gestos donde no los hay", declaró el eurodiputado a la televisión búlgara bTV. "Es una pura tontería por la que me deben disculpas y yo las exigiré", agregó. Dzhambazki ha sido acusado y reprendido por efectuar lo que parece ser el saludo fascista en el hemiciclo del Parlamento Europeo en la tarde del miércoles, algo que él niega, y se enfrenta tras su gesto a una serie de sanciones que corresponderá decidir a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. También el grupo de los conservadores y reformistas europeos (ECR), la familia a la que pertenecer la formación nacionalista búlgara VMRO, anunció este jueves la apertura de una investigación sobre el hecho. El incidente ocurrió después de una intervención de Dzhambazki durante un debate sobre el estado de derecho en el Parlamento, tras la decisión del miércoles de la justicia europea de permitir que la Comisión recorte fondos a países que incumplen los valores y principios comunitarios. Dzhambazki arremetió contra esa decisión que atribuyó al "odio a los estados nacionales" y acusó a la UE de tratar de "avergonzar" a Hungría y Polonia. Tras dar vivas a "la Europa de las naciones", hizo a continuación el polémico gesto al subir las escaleras del hemiciclo. Dzhambazki explicó a medios búlgaros que tras su intervención en la tribuna se dirigió hacia las escaleras mientras debatía con otros eurodiputados, por lo que la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, le pidió que dejara de discutir. "La oí, me giré y mientras me abrochaba la chaqueta le hice una señal agitando la mano para decir que la entendía, que respetaba su opinión y le pedía disculpas. Como resultado ella se inventó esta tontería", dijo Dzhambazki. "Si hubiera querido hacer un saludo nazi lo hubiera hecho desde la tribuna y no desde las escaleras. Además este saludo no forma parte en nuestra tradición nacional y yo no lo utilizo", concluyó.EFE vp/ll/jgb