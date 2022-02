Estafas románticas con criptomonedas y otros clics tecnológicos

Luis Alejandro Amaya E. Bogotá, 17 feb Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América. 1. De criptomonedas, apps y casanovas estafadores Ayyyy... el amor: ese sentimiento tan lindo pero que distorsionado puede llevar a algunos a veces a darle dinero virtual a desconocidos. Precisamente en la semana de San Valentín, el FBI informó que durante todo 2021 al menos 24.000 enamorados cayeron en estafas con criptomonedas y aplicaciones de citas como Tinder. Algunas víctimas incluso han sido convertidas en "mulas" de dinero, como el caso de enfrentó Glenda, de 81 años, quien llegó hasta la cárcel por el amor de su vida, un supuesto ciudadano estadounidense que estaba en Nigeria. A través de una app de citas, Glenda fue usada como una "mula de dinero para abrir cuentas bancarias a su nombre, depositar fondos ilícitos y realizar transacciones. A pesar de las advertencias acerca de que su "amor de lejos" era un estafador, la mujer hizo caso omiso, hasta que en noviembre se declaró culpable de dos cargos federales. Ayyyy... el amor. 2. Amazon y Visa se "reconcilian" Y siguiendo con el espíritu de San Valentín, dos tortolitos que estaban peleados renovaron su amor. Amazon y Visa, tras largos desencuentros, hicieron las pases, por lo que se seguirán admitiendo los pagos con la famosa tarjeta en la plataforma. Las relaciones entre Amazon y Visa se habían deteriorado durante el año pasado cuando Amazon se quejó por los fuertes aumentos en las tarifas de transacciones en línea de Visa. Qué lindos son los finales felices. 3. Google se pone pilas con la privacidad No es nada bueno para Google tener que llegar a arreglos judiciales por todo lo relacionado con el manejo de los datos personales de sus usuarios. La empresa anunció esta semana cambios en las herramientas de identificación de Android para reforzar la privacidad en los próximos años. Según Anthony Chavez, vicepresidente para seguridad y privacidad en Android, se busca limitar el uso compartido de datos de los usuarios con terceros y operar sin códigos identificadores que se compartan entre distintas aplicaciones. ¡Enhorabuena, Google! Gracias por este esfuerzo para mantener a salvo la privacidad de sus millones de usuarios en el mundo. 4. "Fora de jogo" a las "fake news" en las elecciones brasileñas Se avecina un complejo proceso electoral en Brasil en octubre, donde el presidente Jair Bolsonaro muy seguramente se medirá en un "tête à tête" con Luiz Inácio Lula da Silva, y las autoridades quieren sacar de la cancha a las "fake news". El Tribunal Superior Electoral (TSE) firmó esta semana un acuerdo con Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube y Kwai a fin de combatir la difusión de información falsa de cara a los comicios. Muchos coinciden en Brasil en que las "fake news" tuvieron un papel más que protagónico en las elecciones de 2018 en las que Bolsonaro resultó ganador, y parece que el mismo Jefe de Estado es muy afecto a ellas. La Justicia lo investiga por difundir informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país adoptó en 1996 y que, desde entonces, no han sido objeto de una sola denuncia de fraude. ¡Tarjeta roja a las "fake news" para un "jogo limpo" electoral en Brasil! 5. Un "cibercanino" policía No ladra, no tiene la nariz húmeda y afortunadamente no muerde a los domiciliarios, pero sí le presta un gran servicio a la comunidad. Se trata de Spot, un perro robótico a control remoto que se utilizará en casos en los que sea necesario enviar a los agentes locales de las fuerzas especiales (SWAT) en St. Petersburg, Florida (EE.UU.). El "cibercanino" solo será usado en "situaciones extraordinarias" que implican una amenaza para la vida humana y/o riesgo para los equipos de primeros auxilios y fuerzas del orden. Ahora sí los policías podrán decir: "¡Hey, Spot: ayúdanos a desactivar esta bomba! ¡Vamos, muchacho!". 5. Intel mueve sus fichas en la guerra por los semiconductores La crisis de los semiconductores sigue todavía en su punto máximo, pero eso no para la carrera por la dominación del mercado. Con ese propósito, Intel anunció que comprará la empresa israelí Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva. Según Intel, el movimiento cubre "la creciente demanda global de capacidad de fabricación de semiconductores". Tower Semiconductor se especializa en las tecnologías de radiofrecuencia, energía y sensores industriales, y es proveedora para las industrias de celulares y automóviles. Ahora veremos cómo reacciona ante esto Advanced Micro Devices (AMD), la otra voz cantante en el concierto mundial de los chips. 6. Microsoft pone a marcar tarjeta a sus empleados a final de mes Se acabó el teletrabajo... al menos para los trabajadores de Microsoft que comenzarán a regresar a sus puestos a partir de la última semana de febrero. A partir del 28, la compañía dará 30 días a sus trabajadores para comenzar una nueva modalidad de trabajo híbrido que favorecerá que más gente vaya a trabajar a sus instalaciones. Microsoft señaló que la reducción de casos de la covid-19 y el aumento de la tasa de vacunación habían contribuido a tomar esta decisión. El repunte de casos de ómicron había obligado en septiembre a la suspensión del retorno al trabajo presencial de más de 100.000 empleados en EE.UU. La nueva "normalidad" ya se abre paso. 7. Una "explosiva" experiencia gratuita en Xbox ¡Diversión al gratín! Eso es lo que nos gusta de Xbox Game Pass, que por estos días nos trae un título más por el que no debemos pasar la tarjeta. Según SomosXbox.com, se trata de "Ms. Splosion Man", de Twisted Pixel Games, secuela de "Splosion Man", personaje salido literalmente de una explosión en un laboratorio. Para reclamar el juego se debe ingresar a la Microsoft Store de Brasil e iniciar sesión con una cuenta activa de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. EFE laa/eat/mf (foto)