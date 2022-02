Elizegi sobre el horario de Copa: "LaLiga no ha hecho todo lo posible"

Lezama (Bizkaia), 17 feb El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, acusó este jueves a LaLiga de no haber "hecho todo lo posible" para que el equipo bilbaíno dispute la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, programada para el 2 de marzo ante el Valencia en Mestalla, "con el máximo descanso posible". El Athletic no está de acuerdo en tener que disputar ese choque copero (día 2, 21.00 horas), después de haber jugado ante el FC Barcelona en el Camp Nou el domingo 27 de febrero (21.00 horas), cuando el Valencia dispone de un día y medio más de descanso, ya que visita al Mallorca el sábado 26 (14.00 horas). "Una semifinal de Copa merece el máximo respeto y no se ha hecho todo lo posible. En especial desde un organismo como LaLiga", dijo Elizegi en una rueda de prensa en Lezama en la que repasó la actualidad del club vasco. "LaLiga tiene que trabajar para llamarse profesional y a veces trabaja desde la ocurrencia", añadió el presidente del Athletic, que se preguntó "por qué", como hizo LaLiga, "hay que programar un partido de liga antes de que se dispute un partido de Copa" que puede tener influencia en esa jornada. "LaLiga tenía que haber esperado a que hubiese terminado el partido ante el Madrid -de cuartos de final-. No cabe en la cabeza poner los horarios cuando falta un rival por clasificarse. Hay que contar con todos los equipos de Copa poner la jornada de liga", añadió. Elizegi considera que "no se puede jugar un partidazo el domingo a las 9 de la noche y otro partidazo el miércoles a las 9", por lo que pidió "soluciones". La solución que propuso el máximo dirigente rojiblanco es la de buscar "el máximo descanso posible para el Athletic y el Valencia". "Lo que hay que hacer es coordinar el calendario para que estas plantillas jueguen en igualdad de condiciones", apuntó, queriendo dejar claro que: "no nos interesa debilitar al rival, nos interesa que se respete a los semifinalistas". "A LaLiga y la RFEF les trasladamos que, por favor, pusieran la mayor distancia entre el partido de Liga y el de Copa y uno de ellos se adelantó en su programación. Para nosotros el partido de Liga es casi más importante que el de Copa porque queremos estar en Europa. Y nos gustaría que la RFEF valorara que hay fechas posibles. Ayer vi un partido de Liga en una fecha UEFA" (el Atlético-Levante), dijo Elizegi, apuntando la posibilidad de cambiar el encuentro de fecha y hasta de semana. A Elizegi, además, el atraso del partido del Valencia en Mallorca del viernes a las 21.00 horas al sábado a las 14.00, que ha adoptado LaLiga, le "parece una ocurrencia". "No queremos influir en el horario del rival, solo queremos que se respete a los dos semifinalistas. Porque es una semifinal de Copa, que da acceso a una final de Copa y a una Supercopa. Es un partido de máximo rango", resumió la posición del Athletic.